Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2021 год прошел первое чтение

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова озвучила основные характеристики регионального бюджета на 2021 год. Так, общий объем доходов областной казны составит 36 млрд 470 млн 810 тысяч рублей, расходов – 39 млрд 79 млн 262 тысячи рублей. Дефицит областного бюджета составит 2 млрд 608 млн 452 тысячи рублей (11,0% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2022 года оценивается в сумме 21 млрд 415 млн 374 тысяч рублей (90,3% к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за 2021 год).

Законопроект поддержали 31 депутат, 8 проголосовали против, 2 воздержались.