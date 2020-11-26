Экономика

Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год определили в Псковской области

Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От регионального парламента в состав согласительной комиссии войдут заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов, депутаты Анатолий Копосов (КПРФ), Лев Шлосберг («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР) и Наталья Тудакова («Справедливая Россия»).

От администрации Псковской области в состав комиссии включили всех заместителей губернатора региона и руководителя аппарата областной администрации.