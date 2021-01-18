Экономика

Псковский рыбопромысловый комплекс Залита продан за 1,99 млн рублей

Псковский рыбопромысловый комплекс Залита, принадлежащий Псковской области, продан на открытых торгах единственному участнику - ООО «Экватор». Аукцион в электронной форме прошел на площадке «Сбербанк-АСТ» 20 января текущего года.

Торги прошли в соответствии с распоряжением администрации Псковской области от 14 декабря 2020 года «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области». Организатором аукциона выступил региональный комитет по управлению государственным имуществом.

Согласно опубликованным на сайте «Сбербанк-АСТ» данным, списочная численность работников комплекса - 2 человека. Основные виды деятельности: рыболовство, рыбоводство, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, а также деятельность, связанная с перевозками, аренда и управление собственным и арендованным имуществом. Размер уставного капитала 1 702 680 рублей.

На балансе ООО «ПРПК Залита» числятся рефрижераторный контейнер с холодильной установкой, три снегохода «Буран», лодка «Камчатка». Иные основные средства на балансе общества отсутствуют. Обществом заключен договор от 17 августа 2018 года о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов в Чудском, Теплом и Псковских озерах сроком на 15 лет, что является основным активом общества и составляющей рыночной стоимости 100% доли.

Финансовое состояние организации характеризуется как удовлетворительное. Выручка за 2019 год составила 5,1 млн рублей, чистая прибыль - 204 тыс. рублей. Выручка по состоянию на 30 сентября 2020 составила 885 тыс. рублей.

Компания «Экватор», которая стала владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «Псковский рыбопромысловый комплекс Залита», предложило за лот 1 млн 991 тыс. рублей при стартовой цене в 1 млн 896 тыс. рублей.

Отметим, что в состав учредителей ООО «Экватор», в частности, входят директор «ПРПК Залита» Руслан Арламов, руководитель ассоциации «Псковских рыбопромышленников» Эдуард Черноок (он же возглавляет ООО «Причал АС») и директор ООО «Рыба Псковщины» Денис Валк, который некогда был учредителем ликвидированного ООО «Интрафлекс».

Добавим, что конкурс проводился повторно. Ранее торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом изначально рыбопромысловый комплекс предполагалось реализовать за 5,5 млн рублей.