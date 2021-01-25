Экономика

Поступления НДФЛ в бюджет Псковской области за год увеличились на 15%

Поступления НДФЛ в бюджет Псковской области в 2020 году составили 10,6 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова.

«Поступления НДФЛ в 2020 году составили 10.6 млрд рублей. Это на 15% (или 1,2 млрд рублей больше к уровню поступлений НДФЛ 2019 года», - пояснила она.

По ее мнению, эти цифры говорят о том, что налоговые органы Псковской области в полной мере выполняют обязанности по наполнению бюджета региона.

Также Светлана Владимирова напомнила, что до 30 апреля 2021 года налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном кабинете» налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предварительно заполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации (30 апреля 2021 года) не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.