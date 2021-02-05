Экономика

Инвестиции в развитие Великих Лук составят более 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей составят инвестиционные вложения компании «АИК» в развитие Великих Лук. Об этом сообщил руководитель инвестиционной компании Александр Терентьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля.

Фото: РБК

«Мы где-то на четверти пути, - рассказал он. - Планы есть, мы их презентовали руководству области. С одобрения Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора - ред.) нам оказана государственная поддержка в виде сопровождения».

Инвестиционная компания уже реконструировала парк культуры и отдыха в Великих Луках. «В реконструкции парка нет ни одного государственного рубля. Реконструируем парк на собственные средства, а в рамках поддержки муниципалитет получил финансирование на проектирование благоустройства набережной, замену освещения. Город с нашей работой имеет возможность получить еще реконструкцию тех территорий, которые находятся рядом. Преобразится комплексно», - рассказал Александр Терентьев.

Также гость студии поблагодарил руководство области и города за оказываемую поддержку.