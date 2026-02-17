Псковичи в 2025 году открыли в Сбере обезличенные металлические счета на 65 млн рублей

По итогам 2025 года жители Псковской области открыли в Сбере обезличенные металлические счета (ОМС) на 65 млн рублей. Объем новых привлеченных средств за прошедший год превысил показатели 2024-го на 51%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Общий портфель ОМС Сбера в Псковской к январю 2026 года превысил 1,2 млрд рублей, его рост за 12 месяцев составил 33%.

«Обезличенные металлические счета — это один из удобных способов начать инвестировать. К примеру, золото — это не просто традиционная защита капитала, но и перспективный источник дохода на долгом сроке, а также одна из возможностей разнообразить вложения. За последний год в Псковской области объем новых привлеченных средств по нему составил порядка 44 млн рублей», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Вложить средства в ОМС можно в СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Клиент может уточнить наличие такой услуги непосредственно в удобном для него офисе или выбрать нужный офис на сайте с помощью фильтра «Обезличенные металлические счета». Подробнее о металлических счетах — на сайте Сбербанка.

