Налоговая напоминает псковичам о возможности получать зарплату без удержания НДФЛ

Получить имущественный налоговый вычет уже в текущем году налогоплательщики могут через работодателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

«Важно понимать, что вычет, получаемый через работодателя, - это не возврат денег. В этом случае работник получает на руки зарплату без удержания НДФЛ», - заметили в ведомстве.

Чтобы получить вычет у работодателя, налогоплательщику необходимо подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет и соответствующие документы. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@.

Удобнее всего это сделать через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого нужно перейти в раздел «Каталог обращений» - «Запросить справку (документы)» - «Заявление о подтверждении права на получение имущественных вычетов».

Получение вычета через работодателя удобнее по следующим причинам:

нет необходимости ждать окончания года, в котором есть право на вычет, получать «повышенный» доход можно уже в текущем году;

сокращается список предоставляемых документов — не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять справку о доходах;

не нужно ожидать камеральной проверки декларации и вносить коррективы в случае ошибочного её заполнения.

Не позднее 30 календарных дней налоговый орган направит готовое уведомление о праве на имущественный вычет в адрес работодателя, для которого этот документ будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов до конца года.

Напомним, через работодателя можно получить вычет не только имущественный, но и вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, вычет по взносам, уплаченным на добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, а так же по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение.

С подробной информацией о налоговых вычетах можно ознакомиться в специальном разделе «Налоговые вычеты по НДФЛ».