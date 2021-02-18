Экономика

Законопроект о патентной системе налогообложения доработали с учетом пожеланий псковского бизнеса

Доработанный законопроект о патентной системе налогообложения в Псковской области рекомендован к принятию в двух чтениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ рассматривался сегодня, 25 февраля, на заседании парламентского бюджетного комитета накануне очередной сессии Псковского областного Собрания.

С докладом по проекту закону выступил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он напомнил, что обсуждаемый законопроект приводит действующее областное законодательство в соответствие с актуальными положениями Налогового кодекса. Документ разрабатывался с учетом отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), достойной альтернативной которому должна стать, в частности, патентная система налогообложения.

По данным налоговой службы, около 4000 налогоплательщиков в Псковской области должны были выбрать альтернативу ЕНВД, около половины выбрали УСН, чуть больше 1500 предпочли патентную систему налогообложения.

Цель законопроекта - воспользоваться на региональном уровне правом, предоставленным федеральным центром, расширить по определенным видам деятельности возможность использовать патент. С одной стороны, при этом предполагается вывести из тени не облагаемые налогом доходы, с другой - сохранить для индивидуальных предпринимателей льготный режим налогообложения.

В частности, в проекте закона увеличиваются торговые площади до 150 кв. метров для розничной торговли и залы обслуживания для общественного питания, размер максимально возможного годового дохода остается прежним. Кроме того, в проекте появились новые виды предпринимательской деятельности - организация автомобильных стоянок, а также мойка автотранспортных средств.

«Хочу обратить внимание, что мы исходили из позиции неувеличения налоговой нагрузки с учетом сложившейся ситуации. К тому же на этот год действует, условно говоря, налоговый вычет: предприниматель имеет право уменьшить выплаты по патенту на величину страховых взносов», - уточнил Андрей Михеев.

Также чиновник рассказал, какие предложения профильной рабочей группы при региональном парламенте были учтены разработчиками проекта закона. Так, чтобы упростить процесс оформления патента, в документ внесли поправку по направлению торговли и общепита, чтобы не на каждый объект брать патент, а сразу на несколько.

Внесена поправка и по направлению сдачи в аренду помещений. «Изначально в документе содержалась норма, что ИП вне зависимости от площади будут платить фиксированную стоимость патента. Мы согласились с поправкой, что стоимость будет определяться все-таки исходя из метража», - обратил внимание Андрей Михеев.

Что касается стоянок для транспортных средств, то этот вопрос разработчики обсуждали с региональным бизнес-омбудсменом, и установили, что налоговая нагрузка в 2021 году для тех, кто перешел на патент, снизится, за исключением ряда единичных примеров.

«Этот год - переходный период, плюс мы учитываем момент восстановления бизнеса в условиях пандемии, поэтому мы в любом случае готовы продолжить работу по патентной системе налогообложения к моменту верстки бюджета на следующий год», - заверил Андрей Михеев.

Депутат-единоросс Сергей Быков поинтересовался, работает ли калькулятор расчета налоговой нагрузки на сайте налоговой службы. В ответ его заверили, что калькулятор работает и будет оперативно обновлен (в течение недели) в соответствии с новым законодательством.

Для районов применяется понижающий коэффициент - 0,7, но не для всех видов деятельности, уточнил, отвечая на вопросы, Андрей Михеев. «Справедливо ли это, ведь в районах по всем видам деятельности базовая доходность ниже», - заметил Сергей Быков.

«Так определил федеральный законодатель. В частности, это оговаривается в Налоговом кодексе», - пояснил чиновник.

Напомним, ранее законопроект «О патентной системе налогообложения» обсудила рабочая группа под председательством вице-спикера регионального парламента, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Бориса Полозова.

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В дискуссии приняли участие заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Петр Алексеенко, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев, заместитель председателя Счетной палаты области Любовь Андрухова, начальник отдела налогообложения юридической лиц УФНС России по Псковской области Татьяна Чаленко, а также разработчики законопроекта: представители областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, в частности, предложил в отношении торговли и общепита упростить градацию по площади помещений, чтобы избавить предпринимателей, имеющих несколько разных по размеру объектов, от необходимости покупать два патента. Как говорилось выше, эта поправка учтена в итоговом документе, предложенном для принятия.

Также бизнес-уполномоченный отмечал, что потенциально возможный доход от содержания стоянок автотранспорта завышен как минимум на треть, а значит, патент не будет востребован из-за отсутствия экономической выгоды. Однако авторы законопроекта с этим не согласились, аргументировав позицию, тем, что предложенная ими цифра соотносится с ЕНВД.

На сегодняшнем заседании парламентского комитета депутаты приняли решение рекомендовать доработанный проект закона о патентной системе налогообложения к принятию в двух чтениях. Окончательное решение по законопроекту парламентарии примут сегодня, 25 февраля, на сессии.