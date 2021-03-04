Экономика

«Сибирский гостинец» станет частью международной компании

«Сибирский гостинец» - действующий резидент особой экономической зоны «Моглино» - станет частью международной компании. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Ходас в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 марта.

«Мы рассчитываем, что в течение года, в обозримой перспективе должны стать частью международной компании, - отметил он. - Собственно говоря, консорциум неких инвесторов: и частных, и институциональных. Было бы отличной практикой копировать наше производство в качестве лучших практик в других странах. Мы себя видим в составе международной компании». «Даст бог - месяц-два» - уточнил гость эфира, говоря о сроках.

Такой вектор развития компании более интересен, рассказал Дмитрий Ходас. «Мы бы работали с конечным потребителем, развивая несколько брендов - до пяти, семи, как команда выдержит. И являлись бы частью международной компании, имели бы беспрепятственный доступ к международным рынкам, - поделился планами гендиректор. - Бренд, как наименование компании, рано или поздно все-равно останется розничным брендом, останется частью истории».