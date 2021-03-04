Экономика

Спецсервис поможет подобрать типовой устав при регистрации ООО

Возможность подобрать типовой устав с помощью специального сервиса появилась на официальном сайте федеральной налоговой службы России. Программа предлагает 36 утвержденных типовых уставов. Причем устав можно подобрать как вновь создаваемому, так и уже действующему ООО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

ФНС напоминает, что применение типового устава — это не обязанность, а право учредителей. Если ни один из предложенных вариантов по какой-то причине не подходит, то общество должно подготовить свой индивидуальный документ.

Как отметили в организации, сервис удобен и прост в использовании. Достаточно ответить на семь вопросов, и сервис автоматически подберет подходящий типовой устав. Выдавая номер устава, выбранного по ответам пользователя, сервис также оповестит, что номер устава необходимо указать в заявлении при формировании комплекта документов для госрегистрации.

«Основные преимущества использования типового устава — это экономия времени на составлении и утверждении устава ООО, на его оформлении для регистрации в налоговом органе. В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в устав ООО. Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на типовой», - пояснили в УФНС и отметили, что никаких правок в выбранный документ вносить нельзя.