Экономика

Банки начали принимать от бизнеса и НКО заявки на льготные кредиты

Льготный кредит под 3% предприниматели из наименее восстановившихся отраслей смогут оформить с 9 марта по 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления налоговой службы Псковской области.

С 9 марта банки начали принимать заявления на выдачу льготных кредитов со ставкой 3% бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Правительство продлило действие мер поддержки, приняв новую программу «ФОТ 3.0». Действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» заканчивается 1 апреля.

Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.

Размер кредита будет зависеть от количества работающих в организации сотрудников, при этом максимальная сумма кредита составляет 500 миллионов рублей. Главным условием программы является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

В ФНС напоминают, что программа выдачи льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным НКО была запущена весной прошлого года на базе цифровой блокчейн-платформы ФНС России. Она позволяет банкам проверять заявления автоматически, без запроса дополнительных документов. В течение нескольких минут кредитное учреждение получает верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров, о том, к какой отрасли относится заявитель, численность сотрудников и другое. Если банк выносит решение о кредитовании, информация об этом становится известна всем участникам цифровой платформы ФНС России. Технология распределенного реестра обеспечивает защиту данных и исключает дублирование заявлений от одного и того же заемщика.

С порядком доступа кредитных организаций к информационным сервисам цифровой платформы ФНС России можно ознакомиться в специальной рубрике официального сайта ФНС России.