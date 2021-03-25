Экономика

В России предложили ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба и министерство финансов России собираются ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках.

Предложения ФНС и Минфина предусматривают изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП, пишет РБК. Так, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ; обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды; управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники; запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена (контроль и ответственность за это - на управляющей компании); «упрощенный» порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

В пресс-службе ФНС отметили, предлагаемые поправки, разработанные совместно с Минфином, направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм. Сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники в отношении розничных рынков. В итоге недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под «льготные» категории, хотя фактически не имеют такого права, пояснили в ведомстве..