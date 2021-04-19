Экономика

Президент рассказал об условиях получения регионами инфраструктурных кредитов

Регионы РФ получат инфраструктурные кредиты в объеме не менее 500 млрд рублей под 3% на 15 лет. При этом они будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин сегодня, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он обратился к руководителям регионов и к правительству: «Давайте работать ритмично и четко, чтобы все делалось своевременно. Проекты надо готовить, а не прибегать просто с картинками в правительство. А правительство должно помочь регионам, если они не справляются, а не просто отбрасывать в корзину, потому что они плохо сделали. Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдет».

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Путин уточнил, что масштаб проектов может быть разным. «Главное, чтобы они служили людям и открывали новые возможности», - пояснил он и призвал активно использовать возможности цифрового проектирования.