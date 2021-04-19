Экономика

Налоговики напомнили псковичам об изменении казначейских реквизитов с 1 мая

УФНС России по Псковской области напоминает, что с 1 мая 2021 года старые казначейские счета, необходимые для уплаты налогов, не применяются. Суммы налогов и сборов можно будет уплатить только по новым казначейским реквизитам. Правильно и быстро сформировать платежный документ поможет сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства.

С 1 января 2021 года Федеральное казначейство переходит на новую систему казначейского обслуживания поступлений денежных средств, зачисляемых в бюджеты Российской Федерации. В связи с этим меняются реквизиты счетов Федерального казначейства и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

В целях плавного перехода на уплату платежей по новым реквизитам в период с 1 января по 30 апреля 2021 года граждане могли использовать как старый, так и новый счет одновременно.

Таким образом, теперь при заполнении полей платежных документов на перечисление налогов, страховых взносов, сборов и других обязательных платежей, администрируемых на территории подведомственной УФНС России по Псковской области, должны быть указаны следующие реквизиты: