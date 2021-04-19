Экономика

Началась видеотрансляция пресс-конференции со специалистами налоговой службы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам сферы налогообложения.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут о ситуации в регионе с задолженностью налогоплательщиков по имущественным налогам и о том, какая ведется работа по ее уменьшению.

Отдельной темой для разговора станут отраслевые проекты налоговиков «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках»».

Спикеры:

• заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов

• начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 1по Псковской области Сергей Изергин