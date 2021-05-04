Экономика

Вкус свежести: еще одна булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на Завеличье

Псковичи уже успели заметить павильон, который появился напротив входа в торговый комплекс «ПИК60». На вывеске - надпись «Булочная-кондитерская» и логотип Псковского хлебокомбината, на витринных окнах - веселые принты булочек, пирожных и печенюшек. Как и другие горожане, мы тоже не смогли пройти мимо новой кондитерской и заглянули туда - не только полюбопытствовать, но и приобрести к ужину чего-нибудь вкусненького.

В стеклянных витринах и на полках новой булочной-кондитерской - богатый ассортимент свежей продукции от местного предприятия, знакомого каждому жителю города. Здесь и любимые псковичами хлебобулочные изделия, и кондитерка, и свежая выпечка, и, конечно же, тортики. Как и в других торговых точках хлебокомбината, на Юбилейной, 68 можно будет как приобрести готовый торт, так и сделать индивидуальный заказ. Срок изготовления - три дня.

В булочной-кондитерской можно приобрести и полезную новинку - замороженные полуфабрикаты: слоеное бездрожжевое тесто и тестовые заготовки слоек с разной начинкой (с сыром, варенкой, яблоком-брусникой, яблоком-корицей, куриным фаршем).

А еще сюда можно смело отправляться за ароматным свежим кофе (для любителей «кофе с собой» - актуальные цены: эспрессо и американо за 40 рублей, капучино за 60 рублей, латте за 65 рублей). Когда потеплеет (а этого Псков ждет уже на следующей неделе) - обязательно заглядывайте сюда за соками, морсами, лимонадами и мороженым.

Каждую пятницу, как и во всех других булочных Псковского хлебокомбината, здесь можно будет приобрести продукцию со скидкой 20%. Чтобы узнать, на какой продукт действует сниженная цена, достаточно изучить календарь акций, который представлен в каждом магазине, а также размещен на страницах предприятия в соцсетях. Кроме того, 10%-ная скидка предоставляется именинникам (на торты), а по вторникам, средам и четвергам на такую же скидку на весь ассортимент могут рассчитывать псковские пенсионеры.

Кстати, именно пожилые горожане стали одними из первых покупателей в новой кондитерской. Все они получили приятные подарки от Псковского хлебокомбината. «Многие заходили к нам, поздравляли с открытием, интересовались, будет ли горячие батоны, Мирожский хлеб, - рассказывает продавец Татьяна. - Мы всегда учитываем пожелания наших покупателей и формируем ассортимент именно исходя из их предложений. Конечно, все учтем. Пока ассортимент пробный, но постепенно он будет расширяться, в зависимости от спроса».

Нам остается добавить, что булочная-кондитерская напротив входа в ТК ПИК60 (Юбилейная ул., 66) работает ежедневно, без обеда, с 9.00 до 20.00.

Добро пожаловать в магазины Псковского хлебокомбината!

Ул. Шоссейная, д.1 с 08.00 - 20.00

Ул. М. Горького, 20/7

Ул. Яна Фабрициуса 2/17

Рынок «Нива» павильон №425

Рижский проспект 46 с 09.00 - 20.00

Ул. Юбилейная 68 с 09.00 - 20.00

Все магазины работают без перерыва и выходных.

https://www.hlebpskov.ru/