Экономика

Актуальные вопросы налогообложения рассмотрят на вебинарах с 18 по 21 мая

С 18 по 21 мая в межрайонных ИФНС России по Псковской области для заинтересованных налогоплательщиков пройдут вебинары, в рамках которых будут рассмотрены актуальные вопросы налогообложения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, спикерами на вебинарах выступят специалисты инспекций по конкретным направлениям.

В частности, будут рассмотрены такие вопросы как:

1. Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов и страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 2021 году. Изменение реквизитов платежных поручений при уплате налогов, сбор, страховых взносов и иных обязательный платежей, администратором которых являются налоговые органы. Использование при заполнении платежных документов и уплате налогов сервиса «Уплата налогов и пошлин».

2. Порядок зачета и возврата, излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, пеней и штрафа и страховых взносов.

3. Легализация налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и последствия выплаты зарплаты «в конвертах».

4. Порядок заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. Отмена предоставления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

5. Ведение Единого реестра субъектов малого предпринимательства. Основные критерии для включения в реестр: представление сведений о среднесписочной численности работников в составе Расчета по страховым взносам; представление налоговой отчетности по итогам 2020 года.

6. Типовые уставы. Использование типовых уставов как создаваемыми, так и действующими организациями. Основные преимущества использования типового устава.

Время проведения вебинаров - 11.00.

С полным графиком проведения мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте УФНС России по Псковской области.

Регистрация на вебинары открыта по ссылкам:

https://w.sbis.ru/webinar/IFNS6025_1805

https://w.sbis.ru/webinar/IFNS6009_1905

https://w.sbis.ru/webinar/IFNS6030_2005

https://w.sbis.ru/webinar/IFNS6032_2105.