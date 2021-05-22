Экономика

Как правильно выбрать брокера?

Полноценная работа на финансовом рынке требует не только знаний, но и опыта, иначе первоначальный капитал будет напрасно потрачен. Пока одни безуспешно пытаются своими силами найти эффективную торговую стратегию, другие выбирают более эффективный путь. Речь идет о сотрудничестве с профессиональными брокерами, предлагающими различные варианты работы на рынке. Скептики возразят, что внушительное по своему объему предложение подобных услуг не всегда позволяет действительно выбрать. Да, доля правды в этом есть, но это не повод отказываться от начала работы на финансовом рынке. Сориентироваться на рынке брокерских услуг поможет актуальный рейтинг, основанный на анализе ключевых параметров.

Брокеры Forex должны быть оценены на основании отзывов

Потенциальные инвесторы не должны бросаться в крайности. С одной стороны, они хотят быстро преумножить свой капитал, а с другой – слишком красивые обещания брокеров должны насторожить. Профессионал всегда говорит предметно и не позволяет себе быть чрезмерно оптимистичным. Следующая деталь – заслуживающие доверия брокеры Forex работают в рамках правовой юрисдикции. Потенциальный инвестор выбирает партнера, деятельность которого регулируется авторитетной организацией.

Поддерживаемые платежные системы и минимальный депозит

Авторитетность и опыт работы – это не единственные критерии, которые учитывают на этапе выбора брокера. Сумма, которой располагает инвестор, бывает значительной и не очень, поэтому наводят справки о величине минимального депозита. Следующая деталь – это поддерживаемые способы пополнения и выводы средств. Здесь учитывают наличие комиссий и дополнительных платежей. Не оставляют без внимание так-называемый демонстрационный режим. Речь идет о возможности оценить доступные на брокерском портале опции, не ставя под удар имеющейся капитал. Упомянутая опция полезна новичкам и профессионалам. К примеру, последние могут на практике проверить новую торговую стратегию.

Брокер Forex ставят во главу угла диверсификацию

В условиях финансового рынка надо всегда быть готовым к возможным переменам. Предвидеть их невозможно, но это не повод пускать ситуацию на самотек. Профессиональный брокер всегда использует несколько торговых инструментов. Диверсификация – это ключ к успеху. Чем больше у брокера в арсенале торговых инструментов, например, валютных пар или ценных металлов, тем лучше.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Публичное объявление цен (порядка определения цен), а также иных существенных условий договора, не является рекламой, побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами.