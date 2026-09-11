Дмитрий Мельников: Для «Деловой России» ЕКП — отличный вектор поддержки предпринимателей

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников стал одним из первых, кто официально получил Единую карту псковича (ЕКП), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении организации.

Фото: «Деловая Россия» в Псковской области

Напоминаем, что с 1 сентября заказать свою карту может каждый житель Псковской области. ЕКП — это не просто привычный «пластик» для расчетов, а универсальный ключ к инфраструктуре региона, который объединяет в себе банковскую карту, проездной, социальный идентификатор и персональные скидки.

«Мной было подано заявление на выпуск карты сразу же в первый день — 1 сентября, как только стартовал приём заявок. И вчера я лично протестировал процесс получения Единой карты псковича. Отличный, продуманный продукт, который упрощает ежедневные задачи. По сути, в одном инструменте мы получаем и удобную оплату проезда, и доступ к социальным сервисам, и, что особенно важно для нашего предпринимательского сообщества, скидки и бонусы от местного бизнеса. Для "Деловой России" развитие ЕКП — это еще и отличный вектор поддержки региональных предпринимателей. Чем больше местных компаний будет подключаться к партнерской программе карты, тем сильнее будет наша региональная экономика. Рекомендую каждому псковичу не откладывать и оформить карту уже сейчас!» - сказал Дмитрий Мельников.

Подать заявку на выпуск карты можно в отделениях банков-партнеров или через официальные сервисы.