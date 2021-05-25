Экономика

Применение кассовой техники на рынках обсудили псковские налоговики и представители торговли

Соблюдение законодательства в области применения ККТ на рынках обсудили налоговики Псковской области и представители торговли. Рабочее совещание в рамках проводимого ФНС России отраслевого проекта по «Исключению недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках» прошло в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области под председательством руководителя управления Анны Кутузовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В заседании приняли участие представители регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики, управления Роспотребнадзора по Псковской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, налогоплательщики, заинтересованные в тематике мероприятия, а также руководители общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.

В ходе заседания подведены предварительные итоги деятельности налоговых органов Псковской области в рамках выполнения задач проекта, а именно по созданию равных, конкурентных условий ведения бизнеса и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота денежных средств, а также по защите прав покупателей. В качестве положительного момента отмечено увеличение, с начала работы отраслевого проекта, числа предпринимателей, установивших контрольно-кассовую технику (ККТ).

Напомним, на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели, в том числе и торгующие на рынках, обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее – Федеральный закон № 54-ФЗ).

Однако, как отметили участники мероприятия, в настоящее время продолжается выявление фактов, когда владельцы торговых точек уклоняются от применения ККТ, используют схемы сокрытия выручки. Как следствие, было озвучено, что в настоящее время налоговые органы Псковской области переходят к более действенным мерам в отношении налогоплательщиков, которые, несмотря на предупреждения, не изменили модель ведения хозяйственной деятельности.

Указанная категория плательщиков будет проверена не только на предмет неприменения ККТ и занижения выручки, но и по фактам не оформления трудовых отношений с работниками, фактов отказа в приеме платежных инструментов, в том числе национальных платежных инструментов, для оплаты товаров (работ, услуг).