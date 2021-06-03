Экономика

В России появится возможность платить налоги цифровым рублем

В следующем году Федеральное казначейство может начать собирать налоги с кошельков физических лиц в цифровом рубле. Такой сценарий в рамках эксперимента Центробанка допустил руководитель структуры Роман Артюхин, пишет газета «Известия».

Фото: газета «Известия» / Сергей Коньков

«Мне кажется, на первом этапе сбор налогов в цифровом рубле коснется больше физлиц. С корпоративным сектором все сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков», — заявил Роман Артюхин на ПМЭФ.

Со следующего года ЦБ запустит пилотный проект по тестированию цифрового рубля. Казначейство будет принимать в нем участие.

По мнению Романа Артюхина, у третьего вида денег есть серьезный потенциал для обеспечения прослеживаемости движения средств в экономике, при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов.

«Конечно, новая форма должна быть адаптирована к новым условиям и, прежде всего, быть полезной, но со временем мы можем смело прогнозировать вытеснение наличной формы цифровым рублем», — заявил глава казначейства.