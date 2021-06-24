Экономика

Руководитель ОЭЗ «Витебск»: Завод «Титан-Полимер» - это серьезные технологии и реальные рабочие места

Представители Свободной экономической зоны «Витебск» посетили площадку резидента ОЭЗ «Моглино» завода «Титан-Полимер» с целью обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества и обменяться опытом с руководством и специалистами производства.

Экскурсию для участников делегации, приехавших на Псковскую землю по приглашению губернатора региона Михаила Ведерникова, провел генеральный директор предприятия Герман Петрушко. Гости побывали на стройплощадке, осмотрели важные элементы жизнеобеспечения предприятия, увидели сердце завода - отделение основного технологического цеха, а также отделение переработки отходов.

Глава завода рассказал о специфике предприятия, перспективах его дальнейшего развития. Напомним, первая очередь проекта «Титан-Полимер» подразумевает строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. Вторая очередь проекта - выпуск ПЭТ-гранул. Второй этап реализации проекта предполагает производство гранул полиэтилентерефталата волоконных и пленочных марок. ПЭТ применяется для производства штапельных волокон, полиэфирных нитей (в том числе медицинских), тканей, а также нетканых материалов. В ходе реализации проекта планируется инвестировать более 20 млрд рублей, создать более 500 новых рабочих мест и более 2,5 тысяч - на смежных производствах.

Встреча на производстве прошла в режиме оживленного заинтересованного диалога. Гостей завода интересовали как практические вопросы строительства и выбранных технологий, так и проблемы обеспечения санитарной и пожарной безопасности на предприятии, поиска партнеров.

Прозвучал и вопрос о кадровых возможностях Пскова. Герман Петрушко признал, что сложности со специалистами есть, однако эта проблема решаема за счет тесного взаимодействия с опорным вузом региона - ПсковГУ. Кроме того, работники, которые уже трудоустроены на завод, проходят обучение без отрыва от производства, поэтому в дальнейшем входить в рабочий процесс им будет проще. Также ведутся переговоры с высококвалифицированными техническими кадрами, которые на данный момент проживают в других регионах.

Отвечая на вопросы белорусских гостей, Герман Петрушко сообщил, что запуск завода ожидается в 4 квартале этого года. «Идут строительные работы, но некий сбой, вызванный пандемией, был, мы это почувствовали, - отметил гендиректор «Титан-Полимера». - На данный момент мы заключили новый договор с новым генподрядчиком, где прописаны жесткие сроки ввода в эксплуатацию».

Делясь впечатлениями, члены белорусской делегации поднимают большой палец вверх: по их мнению, потенциал «Титан-Полимера» очевиден. «То, что мы увидели сегодня, - очень серьезное предприятие, - подчеркивает глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат. - Оборудование и технологии, которые здесь предлагаются, - основательные. Я говорю это как бывший строитель с 10-летним стажем. Здесь не нужен даже экспорт: в наши дни упаковка - это дефицит и на внутреннем рынке. Молодцы! Хотелось бы, чтобы когда завод будет достроен, сюда пришли работать молодые люди с большой зарплатой, которая позволит их девушкам рожать детей с уверенностью в хорошем будущем».

По словам Михаила Скурата, в Псковской области на базе ОЭЗ «Моглино» созданы выгодные условия для развития бизнеса и инвестиций в том числе с точки зрения обеспечения производств должной инфраструктурой. «Формат ОЭЗ в настоящее время развиваются. Каждая страна создает свободные экономические зоны, понимая, что если дать немного послаблений, то бизнес в два раза больше отдаст налогов в бюджет. С точки зрения развития в «Моглино» все правильно делается. Инвесторы будут. За два дня мы посмотрели много объектов. Впечатляет!»

Добавим, что Свободная экономическая зона «Витебск» - это 56 предприятий, на которых трудоустроено 17000 сотрудников. В нее включены Витебск, Полоцк, Новополоцк, Орша, Оршанский район. Площадь составляет порядка 2740 га. Ранее, 24 июня, встречу с делегацией Витебской области Республики Беларусь под руководством главы администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаила Скурата провела заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. В ходе совещания Нинель Салагаева отметила, что у Псковской области и Республики Беларусь есть постоянные исторические, культурные и экономические связи, а наличие общей границы позволяет активно развивать торговое партнерство.