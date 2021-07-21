Экономика

Сельхозпроизводители Псковской области начали уборку зерновых

Сельхозпроизводители Псковской области вышли на поля для уборки озимых зерновых культур. Работа уже ведется в Островском, Порховском, Псковском, Пыталовском и Палкинском районах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время обмолочено более 5,2 тыс. тонн озимой пшеницы с площади 1065 га при урожайности 48,9 ц/га. Озимый ячмень убран с площади 160 га, намолочено 724 тонны при урожайности 45,2 ц/га.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные предприятия региона продолжают также заготовку кормов. По состоянию на 19 июля они выполнили 53% к плану.