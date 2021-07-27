Экономика

Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха

Сотрудники предприятия «Зенча-Псков» продолжают заводские династии. Три работника рассказали, зачем приезжать в цех за час до коллег, как вырастить в псковским климате дыни и арбузы, за что можно получить прозвище Черный плащ, каким способом в советское время кадры готовили прямо на школьной скамье и что почитать после смены.

Почти ручная работа

Каждый день в шесть утра к заводской проходной на своем электробайке подруливает литейщик Сергей Романов. Вообще-то смена начинается на час позже. Но еще до прихода коллег Сергей в цеху и включает литьевые машины для прогрева.

«Включаю машины пораньше, чтобы побольше за смену успеть сделать. Это мое желание и только моя инициатива, - говорит он. - Руководству этим не тыкаю. Не люблю все делать в последнюю минуту, не такой человек».

Его рабочий день заканчивается, как и у остальных, в четыре часа дня. А начинается он с загрузки в машину полипропиленовых гранул. На участке работает пять литейщиков и наладчик машин. Льют детали для самого популярного товара народного потребления из тех, что выпускают на заводе — для электроплит: ножки, переключатели, изоляторы, втулки. За смену отливают от двух с половиной до четырех тысяч штук каждого наименования. Машина выполняет только половину работы. С основы-ледника вручную нужно срезать отлитые детали, подчистить.

Сергей Романов — один из тех, кого поощрили грамотой и денежной премией к недавнему дню рождения завода, когда чествовали лучших сотрудников.

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Отмечали шесть лет с момента, как электротехнический завод вошел в семью предприятий «Зенча». Сам Сергей на заводе трудится с 2010 года.

«Моя мама здесь работала. Был аврал, а у меня как раз все плохо было, работал тогда экспедитором. На завод взяли учеником. Тогда еще делали дачные умывальники. Вот это была тяжелая работа, год привыкал точно. Бачок весил кило четыреста, таких за смену надо было отлить триста штук. И весь материал в машину надо своими руками перегрузить. А потом втянулся, понравилась интересная работа».

Тогда же на завод устроилась жена Сергея. Но вскоре ушла в декретный отпуск, так что дочка — почти ровесница последней записи в трудовой книжке отца. Он надеется, что запись, действительно, окажется последней. Планирует выработать досрочную пенсию, положенную за работу на заводе, а после этого продолжать управляться с литейной машиной. Как его мама, которая отдала заводу 31 год.

«Зарплата более-менее. Чего уходить? - рассуждает Сергей. - До завода я успел побыть охранником, грузчиком, каменщиком. Появилось понимание жизни. Тут деньги стабильные, можно заработать. За переработки, когда большие заказы — вдвойне. Как раз недавно ходили помогать на участок, где производят электроподстанции. А на своем участке мы уже, как семья. Кто-то и по тридцать лет работает. На пенсию уходить не собираюсь, силы будут — буду работать».

В актуальном списке вакансий по рабочим специальностям от завода «Зенча-Псков»:

- сборщик электрических машин и аппаратов,

- подсобный рабочий,

- маляр порошковой окраски (электротехники),

- слесарь-инструментальщик,

- клепальщик (вязальщик) проводов, схемных жгутов, кабелей.

Упорство, внимание, быстрота

Его коллега Александра Старшова тоже оказалась на заводе благодаря маме. В 90-е нынешняя литейщица работала продавщицей в ларьке. К 99-м году стало совсем невыносимо, хозяин точку то закроет, то снова откроет. Не работа — мучение. Александра попросила маму помочь устроить на завод. Та заголосила: «Ой, Саша, не иди. Ой, Саша, тут так тяжело работать».

«Не знаю, ничего такого не ощутила, - пожимает плечами Александра Старшова через 22 года. - Мне моя работа нравится».

Благодаря хорошей зрительной памяти она с первых же месяцев стала выполнять норму. За спиной шептались: «Не успела прийти...» Зато нынешние коллеги нарадоваться не могут, прозвали ее ЧП в честь героя мультика Черного плаща, который приходит на помощь, когда у других чрезвычайное происшествие. Как на другом участке надо помочь, так зовут литейщицу Старшову. Сейчас она с коллегами помогает прикручивать тэны к экранам электроплит еще до этапа конвейерной сборки.

С заводом Александра знакома с самых нежных лет. Сначала приходила в цех к маме. Потом училась в школе №16, шефство над которой взяло предприятие. Два последних года перед выпускным школьники по четвергам помогали шефам в изготовлении паяльников и плоек. Работа эта не оплачивалась, однако вместе с аттестатом вчерашние школьники получали разряд и гарантированное трудоустройство. Хоть Александра этой возможностью воспользовалась и не сразу, но судьба на завод все-таки привела. Энергичную работницу руководство заметило, долго время литейщица была бригадиром. С выходом на досрочную пенсию из цеха не ушла, только руководящую должность уступила молодой смене. Говорит, чтобы отдохнуть. «Отдыхает» так, что тоже оказалась в числе премированных лучших сотрудников завода.

Живет она все там же в Лопатино, где выросла сама и вырастила двух детей. А теперь на любимой земле сажает собственный борщевой набор, обеспечивая продовольственную безопасность для своей семьи. Работа на земле — страстное увлечение. Благодаря этой страсти в прошлом году в теплице вызрел арбуз, а в этом поспевают две дыни. Это в нашем-то нечерноземье. Другая отдушина — вязание. Пока дети были маленькие, мама их, что называется, обвязывала с ног до головы.

«А на заводе мне не скучно. Все пики с ним пройдены. Особенно когда зарплату по полгода не платили. Ничего, «Зенча» пришла, стало все нормально. График удобный, пятидневка, в четыре часа уже свободен, - перечисляет литейщица преимущества своей работы. - Чтобы работать на заводе, нужны упорство и внимание, иначе не будет ничего. А еще быстрота и усидчивость».

Крепкая связь

Вместе с литейщиками на участке сборки электроплитки помогает с тэнами слесарь механосборочных работ Сергей Екимов. На завод он пришел 25 лет назад после политеха. Тоже судьба, да еще как лихо закрученная! На предприятии встретились его родители, поженились в 66-м году. Так что с заводом у него связь самая крепкая. Практически сын полка, точнее цеха. Мама до сих пор живет недалеко от завода, Сергей заходит к ней на обед.

Первоначально он стал работать на экспериментальном участке электроводонагревателей. Потом оказался в конструкторской экспериментальной лаборатории.

«Конструкторы изобретут, а мы пробную партию делаем», - поясняет он суть работы.

Рабочий график оставляет время на чтения книг. Что читает заводчанин? Детективы. Рекомендация Сергея Екимова — истории про сыщика Ниро Вульфа от писателя Рекса Стаута.

Сейчас место приписки Сергея - участок сборки. Доводилось работать с дачными душами, конвекторами. Теперь вот тэны.

«Здесь можно найти свое призвание, - уверен слесарь. - Не представляю себе другой жизни».

Валентина Семенова, фото Сергея Васильева