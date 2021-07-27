Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Миллион для доктора
Kids Mall комплекс для всей семьи
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
в отпуск при параде
дело превыше всего
«Зенча» идем на завод
новая инсталляция псков - любовь
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
Модно и практично
волонтеры победы чтобы помнили
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Экономика 27.07.2021 14:570 Более 70 млн рублей направят на грантовую поддержку фермеров в Псковской области 29.07.2021 15:510 Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха 29.07.2021 14:450 ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 29.07.2021 11:553 В России снизились пенсии в реальном выражении 29.07.2021 07:470 С банков снимут ответственность за блокировку счетов 28.07.2021 16:500 За полгода в бюджет Псковской области поступило 270 млн рублей от РЖД
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха

29.07.2021 15:51|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники предприятия «Зенча-Псков» продолжают заводские династии. Три работника рассказали, зачем приезжать в цех за час до коллег, как вырастить в псковским климате дыни и арбузы, за что можно получить прозвище Черный плащ, каким способом в советское время кадры готовили прямо на школьной скамье и что почитать после смены.

 

Почти ручная работа

Каждый день в шесть утра к заводской проходной на своем электробайке подруливает литейщик Сергей Романов. Вообще-то смена начинается на час позже. Но еще до прихода коллег Сергей в цеху и включает литьевые машины для прогрева.

«Включаю машины пораньше, чтобы побольше за смену успеть сделать. Это мое желание и только моя инициатива, - говорит он. - Руководству этим не тыкаю. Не люблю все делать в последнюю минуту, не такой человек».

Его рабочий день заканчивается, как и у остальных, в четыре часа дня. А начинается он с загрузки в машину полипропиленовых гранул. На участке работает пять литейщиков и наладчик машин. Льют детали для самого популярного товара народного потребления из тех, что выпускают на заводе — для электроплит: ножки, переключатели, изоляторы, втулки. За смену отливают от двух с половиной до четырех тысяч штук каждого наименования. Машина выполняет только половину работы. С основы-ледника вручную нужно срезать отлитые детали, подчистить.

Сергей Романов — один из тех, кого поощрили грамотой и денежной премией к недавнему дню рождения завода, когда чествовали лучших сотрудников.

Отмечали шесть лет с момента, как электротехнический завод вошел в семью предприятий «Зенча». Сам Сергей на заводе трудится с 2010 года.

«Моя мама здесь работала. Был аврал, а у меня как раз все плохо было, работал тогда экспедитором. На завод взяли учеником. Тогда еще делали дачные умывальники. Вот это была тяжелая работа, год привыкал точно. Бачок весил кило четыреста, таких за смену надо было отлить триста штук. И весь материал в машину надо своими руками перегрузить. А потом втянулся, понравилась интересная работа».

Тогда же на завод устроилась жена Сергея. Но вскоре ушла в декретный отпуск, так что дочка — почти ровесница последней записи в трудовой книжке отца. Он надеется, что запись, действительно, окажется последней. Планирует выработать досрочную пенсию, положенную за работу на заводе, а после этого продолжать управляться с литейной машиной. Как его мама, которая отдала заводу 31 год.

«Зарплата более-менее. Чего уходить? - рассуждает Сергей. - До завода я успел побыть охранником, грузчиком, каменщиком. Появилось понимание жизни. Тут деньги стабильные, можно заработать. За переработки, когда большие заказы — вдвойне. Как раз недавно ходили помогать на участок, где производят электроподстанции. А на своем участке мы уже, как семья. Кто-то и по тридцать лет работает. На пенсию уходить не собираюсь, силы будут — буду работать».

В актуальном списке вакансий по рабочим специальностям от завода «Зенча-Псков»:
- сборщик электрических машин и аппаратов,
- подсобный рабочий,
- маляр порошковой окраски (электротехники),
- слесарь-инструментальщик,
- клепальщик (вязальщик) проводов, схемных жгутов, кабелей.

Упорство, внимание, быстрота

Его коллега Александра Старшова тоже оказалась на заводе благодаря маме. В 90-е нынешняя литейщица работала продавщицей в ларьке. К 99-м году стало совсем невыносимо, хозяин точку то закроет, то снова откроет. Не работа — мучение. Александра попросила маму помочь устроить на завод. Та заголосила: «Ой, Саша, не иди. Ой, Саша, тут так тяжело работать».

«Не знаю, ничего такого не ощутила, - пожимает плечами Александра Старшова через 22 года. - Мне моя работа нравится».

Благодаря хорошей зрительной памяти она с первых же месяцев стала выполнять норму. За спиной шептались: «Не успела прийти...» Зато нынешние коллеги нарадоваться не могут, прозвали ее ЧП в честь героя мультика Черного плаща, который приходит на помощь, когда у других чрезвычайное происшествие. Как на другом участке надо помочь, так зовут литейщицу Старшову. Сейчас она с коллегами помогает прикручивать тэны к экранам электроплит еще до этапа конвейерной сборки.

С заводом Александра знакома с самых нежных лет. Сначала приходила в цех к маме. Потом училась в школе №16, шефство над которой взяло предприятие. Два последних года перед выпускным школьники по четвергам помогали шефам в изготовлении паяльников и плоек. Работа эта не оплачивалась, однако вместе с аттестатом вчерашние школьники получали разряд и гарантированное трудоустройство. Хоть Александра этой возможностью воспользовалась и не сразу, но судьба на завод все-таки привела. Энергичную работницу руководство заметило, долго время литейщица была бригадиром. С выходом на досрочную пенсию из цеха не ушла, только руководящую должность уступила молодой смене. Говорит, чтобы отдохнуть. «Отдыхает» так, что тоже оказалась в числе премированных лучших сотрудников завода.

Живет она все там же в Лопатино, где выросла сама и вырастила двух детей. А теперь на любимой земле сажает собственный борщевой набор, обеспечивая продовольственную безопасность для своей семьи. Работа на земле — страстное увлечение. Благодаря этой страсти в прошлом году в теплице вызрел арбуз, а в этом поспевают две дыни. Это в нашем-то нечерноземье. Другая отдушина — вязание. Пока дети были маленькие, мама их, что называется, обвязывала с ног до головы.

«А на заводе мне не скучно. Все пики с ним пройдены. Особенно когда зарплату по полгода не платили. Ничего, «Зенча» пришла, стало все нормально. График удобный, пятидневка, в четыре часа уже свободен, - перечисляет литейщица преимущества своей работы. - Чтобы работать на заводе, нужны упорство и внимание, иначе не будет ничего. А еще быстрота и усидчивость».

Крепкая связь

Вместе с литейщиками на участке сборки электроплитки помогает с тэнами слесарь механосборочных работ Сергей Екимов. На завод он пришел 25 лет назад после политеха. Тоже судьба, да еще как лихо закрученная! На предприятии встретились его родители, поженились в 66-м году. Так что с заводом у него связь самая крепкая. Практически сын полка, точнее цеха. Мама до сих пор живет недалеко от завода, Сергей заходит к ней на обед.

Первоначально он стал работать на экспериментальном участке электроводонагревателей. Потом оказался в конструкторской экспериментальной лаборатории.

«Конструкторы изобретут, а мы пробную партию делаем», - поясняет он суть работы.

Рабочий график оставляет время на чтения книг. Что читает заводчанин? Детективы. Рекомендация Сергея Екимова — истории про сыщика Ниро Вульфа от писателя Рекса Стаута.

Сейчас место приписки Сергея - участок сборки. Доводилось работать с дачными душами, конвекторами. Теперь вот тэны.

«Здесь можно найти свое призвание, - уверен слесарь. - Не представляю себе другой жизни».

Валентина Семенова, фото Сергея Васильева

Теги: #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 635 человек
29.07.2021, 16:100 Вячеслав Федюнин о привлекательности для инвесторов и экономическом иммунитете Псковской области 29.07.2021, 16:040 Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера 29.07.2021, 16:020 К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее 29.07.2021, 15:510 Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха
29.07.2021, 15:430 В Островском районе ликвидируют борщевик почти на 16 гектарах 29.07.2021, 15:370 Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии 29.07.2021, 15:270 Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области 29.07.2021, 15:130 Реестр нуждающихся в капремонте школ формирует «Единая Россия»
29.07.2021, 14:550 На железнодорожном вокзале Пскова предложили продавать туры и экскурсии 29.07.2021, 14:450 ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 29.07.2021, 14:343 Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове 29.07.2021, 14:280 Новый представитель Федерации профсоюзов в СЗФО Ольга Федулова впервые посетила Псков
29.07.2021, 14:191 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? ВИДЕО 29.07.2021, 14:070 Родинскую школу капитально отремонтируют 29.07.2021, 13:392 Областной суд отказался исключать Людмилу Савицкую из реестра СМИ-иноагентов 29.07.2021, 13:250 График вывоза мусора изменится в Стругокрасненском районе
29.07.2021, 13:150 Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича 29.07.2021, 13:070 В «Магните» можно приобрести обезжиренный творог «Прасковья Молочкова» со скидкой 29.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 29.07.2021, 12:590 В Псковской области более 950 будущих мам подали заявления на новые пособия
29.07.2021, 12:530 Более 40 псковичей обратились к врачам из-за укусов клещей за неделю 29.07.2021, 12:490 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 30 июля 29.07.2021, 12:354 Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных 29.07.2021, 12:150 Улицу Кузбасской Дивизии в Пскове частично закроют для движения транспорта в августе
29.07.2021, 12:130 «Европа Плюс» запускает собственный авиарейс в Дубай 29.07.2021, 12:100 Великолучанка перечислила мошеннику миллион рублей 29.07.2021, 12:060 Онлайн-кинотеатр KION покажет псковичам вертикальную версию блокбастера «Девятаев» 29.07.2021, 12:000 Немецкие ученые создали термостойкие нанотела против коронавируса
29.07.2021, 11:553 В России снизились пенсии в реальном выражении 29.07.2021, 11:490 Почти 160 человек в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки 29.07.2021, 11:470 Четыре лесных пожара потушили в Псковской области 28 июля 29.07.2021, 11:450 В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в августе
29.07.2021, 11:421 В Невельском районе мужчина сорвал на кладбище куст конопли и получил штраф 29.07.2021, 11:390 Пять смертельных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Псковской области 28 июля 29.07.2021, 11:380 Навыки задержания условных террористов отработали псковские росгвардейцы 29.07.2021, 11:320 В новый детский сад на улице Алехина пришли первые воспитанники
29.07.2021, 11:270 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Порхове 29.07.2021, 11:200 Главные правила безопасных каникул напомнили псковичам в «Россетях» 29.07.2021, 11:160 Пожилая женщина пострадала при опрокидывании мотоцикла в Локнянском районе 29.07.2021, 11:130 Фольклорный фестиваль в Усвятах впервые пройдет у дома Ольги Сергеевой
29.07.2021, 11:071 Мужчина попал под поезд в Стругокрасненском районе 29.07.2021, 10:570 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? 29.07.2021, 10:500 Василий Осипов раскритиковал работу муниципальных предприятий ЖКХ с дебиторской задолженностью 29.07.2021, 10:405 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове
29.07.2021, 10:370 Псковский боец ММА готовится к первенству мира 29.07.2021, 10:310 Прощание с организатором «Встреч на Ловати» Константином Алдохиным пройдет 30 июля 29.07.2021, 10:230 В Пскове ночью подожгли автомобиль 29.07.2021, 10:170 Квартиру жителя Новосокольников отремонтировали после обращения в прокуратуру
29.07.2021, 10:100 Стали известны подробности ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове с участием ребенка 29.07.2021, 10:080 Права работников-инвалидов нарушались в порховской организации 29.07.2021, 09:592 В дорожном комитете объяснили псковичам причину задержки утренней «Ласточки» 29.07.2021, 09:510 Иностранца обвиняют в попытке дать взятку псковскому таможеннику
29.07.2021, 09:3611 Пассажирам утренней «Ласточки» пришлось добираться в Петербург на такси 29.07.2021, 09:270 Только 11% россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях - опрос 29.07.2021, 09:230 Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты областного Собрания по округу №9 29.07.2021, 09:161 Крестный ход с мощами Александра Невского побывает в Печорах, Порхове и Великих Луках
29.07.2021, 09:050 Более 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми 29.07.2021, 08:530 Названы самые популярные мессенджеры у россиян 29.07.2021, 08:420 О влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние рассказал психолог 29.07.2021, 08:300 Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
29.07.2021, 08:180 Сбер поддержал развитие розничной сети ювелирного бренда SOKOLOV 29.07.2021, 08:100 Получено разрешение на работы по сохранению Надвратного корпуса Печерского подворья 29.07.2021, 07:581 В России заблокировали 976 сайтов с фейковыми COVID-сертификатами 29.07.2021, 07:470 С банков снимут ответственность за блокировку счетов
29.07.2021, 07:390 «Омоложение» ипотеки предрекли в России 29.07.2021, 07:292 В Пскове сотрудники ГИМС спасли тонущего молодого человека 29.07.2021, 07:180 Назван топ наиболее популярных сервисов МФЦ 29.07.2021, 07:090 В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний
28.07.2021, 23:350 Переход на новую отчетность по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа 28.07.2021, 23:179 Пскович украл 23 плитки шоколада и лишился свободы 28.07.2021, 23:000 Псковская «Стрела» стартовала с двух побед в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч» 28.07.2021, 22:420 Мальчика госпитализировали после ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове
28.07.2021, 22:360 В Порхове у мужчины за рулем остановилось сердце 28.07.2021, 22:330 Состояние зданий почтовых отделений беспокоит жителей районов Псковской области 28.07.2021, 22:100 Специалисты из Петербурга оценили работу сосудистого центра в Пскове 28.07.2021, 21:530 Автобус ЛДПР начнет движение по Псковской области 30 июля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.