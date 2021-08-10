Экономика

Псковичам рассказали об удобстве использования единого налогового платежа

Единый налоговый платеж поможет псковичам не пропустить момент оплаты имущественных налогов и избежать начисления пеней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России по Псковской области.

Управление налоговой службы напоминает, что налогоплательщики могут уплатить имущественные налоги (транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц), а также налог на доходы физических лиц еще до того, как к ним поступит налоговое уведомление. Сделать это можно с помощью единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж физического лица, аналог своеобразного электронного «авансового» кошелька, - это денежные средства, которые налогоплательщик добровольно и заранее (до наступления срока оплаты) перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации для уплаты налогов с помощью одного платежного поручения.

Внести единый налоговый платеж можно через «Личный кабинет для физических лиц», а также с помощью сервиса сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства.

Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств. Такой механизм позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены.

При наступлении срока уплаты налоговые органы зачет платежа проведут самостоятельно. В первую очередь денежные средства направляются на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до наступления срока уплаты налогов.

Использование единого налогового платежа сокращает время на оформление платежных документов, минимизирует ошибки при их заполнении и гарантирует уплату налогов без нарушения срока.