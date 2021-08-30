Экономика

Самозанятых финансово поддержат в Псковской области

Центр «Мой бизнес» - АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» полностью финансирует участие в мероприятии по популяризации продукции и услуг самозанятых граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

В качестве меры поддержки самозанятые могут получить полноценную работу с соцсетями и аккаунтом:

создание и оформление соцсетей;

ведение соцсетей;

создание рекламной кампании в соцсетях;

изготовление посадочной страницы Tilda;

настройка чат-бота с написанием сценария;

оформление канала YouTube;

создание рекламной кампании в YouTube;

создание рекламной кампании в интернете;

оформление Яндекс.Карты;

ведение Яндекс.Карты.

Помимо интернет-рекламы, можно получить консультацию дизайнера, а также разработку и изготовление полиграфической продукции; создание фото/видео контента и размещение видео/аудиороликов; наружная реклама.

Услугой могут воспользоваться граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), зарегистрированные в Псковской области в установленном порядке и находятся в реестре ФНС России «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан: Налог на профессиональный доход».

Фонд финансирует до 100% от стоимости услуги, исходя из средств в размере не более 30 тысяч рублей на 1 самозанятого в течение субсидиарного года.

Общее расходование субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» в 2021 году в рамках предоставления данной услуги – 685 тысяч 200 рублей.

Для получения услуги заявитель лично должен обратиться в Фонд с заполненной заявкой, готовым коммерческим предложением на заявленную услугу и справкой о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Заявки принимаются в Центре «Мой бизнес» по адресу: Псков, улица Гоголя, 14, 1 этаж.

Телефон для справки: 8 (8112) 331-337.

E-mail: office@msp60.ru.