Экономика

В августе Сбер заработал более 100 млрд рублей чистой прибыли

Опубликованы финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Ключевые факты августа:

Банк заработал чистую прибыль в размере 106 млрд рублей

Физическим и юридическим лицам выдано кредитов почти на 2 трлн рублей. Выдан рекордный объем потребительских кредитов – 275 млрд рублей, портфель корпоративных кредитов увеличился на 0,4% за месяц,

Средства клиентов увеличились на 2,3% за месяц или на 0,5 трлн рублей

Количество активных клиентов с подписками СберПрайм выросло в 1,6 раза до 2,7 млн.

«Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей. Сбер активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты. Высокий отклик клиентов на эти предложения позволил увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек. Был выдан рекордный объем потребительских кредитов, растет спрос на ипотеку - выдано более 237 млрд рублей, средства клиентов увеличились на 2,3%. Чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд рублей при рентабельности капитала 25,4%», - рассказала старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Чистый процентный доход по итогам 8 месяцев составил 1 044 млрд рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% г/г и составил 372,7 млрд рублей. Главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.

Операционные расходы увеличились на 10,1% относительно 8 месяцев прошлого года и составили 425,3 млрд рублей. На рост повлияли пересмотр заработной платы сотрудников в июле, а также эффект календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 8 месяцев составили 95,6 млрд рублей, что в 4,6 раза меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. В августе 2021 года Сбер создал резервы в размере 32,2 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле составил 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей, увеличившись в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 827,6 млрд рублей.

По итогам августа активы банка выросли на 1,2% и составили 36,2 трлн рублей.

За месяц корпоративным клиентам выдано 1,4 трлн рублей, с начала года – более 8,7 трлн рублей, что выше уровня 8 месяцев прошлого года на 5%. Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4% и на 1 сентября превысил 15,9 трлн рублей.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 520 млрд рублей, при этом объем выданных потребительских кредитов стал рекордным за всю историю банка – 275 млрд рублей. Выдачи ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд рублей. Всего по итогам 8 месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем год назад. Поддержку высоким темпам розничного кредитования оказывает рост выдачи кредитов в цифровых каналах, где сегодня банк выдает 74% потребительских и 48% ипотечных кредитов. Розничный портфель в августе вырос на 2,2% и на 1 сентября составил 9,9 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос в августе на 1,1% и составил 25,8 трлн рублей на 1 сентября 2021 года.

Портфель ценных бумаг сократился за август на 0,7% (до 5,16 трлн рублей) в основном за счет погашения одного из выпусков облигаций федерального займа.

Средства физических лиц увеличились на 0,6% и составили 16,2 трлн рублей. Росту средств способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства на счетах эскроу продолжают рост на фоне высоких темпов выдачи ипотеки и на 1 сентября составили 1,25 трлн рублей.

Средства юридических лиц за август увеличились на 454 млрд рублей или на 5,8% в основном за счет средств на расчетных счетах и на 1 сентября составили 8,3 трлн рублей.

Совокупные средства клиентов в августе выросли на 2,3% и составили 24,5 трлн рублей.

В августе Сбербанк осуществил два выпуска облигаций совокупным объемом 54 млрд рублей.

Базовый и основной капиталы в августе изменились незначительно и составили 3 821 млрд рублей и 3 971 млрд рублей соответственно.

Общий капитал вырос на 84 млрд рублей или 1,7% преимущественно за счет заработанной в августе прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 сентября составила 11,24% и 11,68% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по август 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска*, в августе выросли на 2,2% или на 727 млрд рублей в основном за счет роста кредитного портфеля.

млрд рублей 1 сен ’21* 1 авг ’ 21 1сен ’21* / 1 авг '21 1 янв ’21 1 сен ’21*/ 1 янв’21 Капитал Базовый 3 821 3 825 -0,11% 3 581 6,68% Основной 3 971 3 975 -0,11% 3 731 6,42% Общий 4 924 4 840 1,73% 4 661 5,65% Достаточность капитала Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11,24% 11,50% -0,26 п.п. 11,19% 0,05 п.п. Основной Н1.2, мин. 6,0% 11,68% 11,95% -0,27 п.п. 11,66% 0,02 п.п. Общий Н1.0, мин. 8,0% 14,47% 14,53% -0,06 п.п. 14,54% -0,07 п.п. Активы с учетом риска 34 033 33 306 2,18% 32 042 6,21%

*оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 8 месяцев 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные).