В августе Сбер заработал более 100 млрд рублей чистой прибыли

Опубликованы финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Ключевые факты августа:
Чистый процентный доход по итогам 8 месяцев составил 1 044 млрд рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.
Чистый комиссионный доход вырос на 16,9% г/г и составил 372,7 млрд рублей. Главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.
Операционные расходы увеличились на 10,1% относительно 8 месяцев прошлого года и составили 425,3 млрд рублей. На рост повлияли пересмотр заработной платы сотрудников в июле, а также эффект календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 8 месяцев составили 95,6 млрд рублей, что в 4,6 раза меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. В августе 2021 года Сбер создал резервы в размере 32,2 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле составил 2,3%.
Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,7 раза.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей, увеличившись в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 827,6 млрд рублей.
По итогам августа активы банка выросли на 1,2% и составили 36,2 трлн рублей.
За месяц корпоративным клиентам выдано 1,4 трлн рублей, с начала года – более 8,7 трлн рублей, что выше уровня 8 месяцев прошлого года на 5%. Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4% и на 1 сентября превысил 15,9 трлн рублей.
Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 520 млрд рублей, при этом объем выданных потребительских кредитов стал рекордным за всю историю банка – 275 млрд рублей. Выдачи ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд рублей. Всего по итогам 8 месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн рублей, что в 1,6 раза больше, чем год назад. Поддержку высоким темпам розничного кредитования оказывает рост выдачи кредитов в цифровых каналах, где сегодня банк выдает 74% потребительских и 48% ипотечных кредитов. Розничный портфель в августе вырос на 2,2% и на 1 сентября составил 9,9 трлн рублей.
Совокупный кредитный портфель вырос в августе на 1,1% и составил 25,8 трлн рублей на 1 сентября 2021 года.
Портфель ценных бумаг сократился за август на 0,7% (до 5,16 трлн рублей) в основном за счет погашения одного из выпусков облигаций федерального займа.
Средства физических лиц увеличились на 0,6% и составили 16,2 трлн рублей. Росту средств способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства на счетах эскроу продолжают рост на фоне высоких темпов выдачи ипотеки и на 1 сентября составили 1,25 трлн рублей.
Средства юридических лиц за август увеличились на 454 млрд рублей или на 5,8% в основном за счет средств на расчетных счетах и на 1 сентября составили 8,3 трлн рублей.
Совокупные средства клиентов в августе выросли на 2,3% и составили 24,5 трлн рублей.
В августе Сбербанк осуществил два выпуска облигаций совокупным объемом 54 млрд рублей.
Базовый и основной капиталы в августе изменились незначительно и составили 3 821 млрд рублей и 3 971 млрд рублей соответственно.
Общий капитал вырос на 84 млрд рублей или 1,7% преимущественно за счет заработанной в августе прибыли.
Достаточность базового и основного капитала на 1 сентября составила 11,24% и 11,68% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по август 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Активы, взвешенные с учетом риска*, в августе выросли на 2,2% или на 727 млрд рублей в основном за счет роста кредитного портфеля.
|
млрд рублей
|
1 сен’21*
|
1 авг’21
|
1сен’21* /
1 авг'21
|
1 янв’21
|
1 сен’21*/
1 янв’21
|
Капитал
|
|
|
|
|
|
Базовый
|
3 821
|
3 825
|
-0,11%
|
3 581
|
6,68%
|
Основной
|
3 971
|
3 975
|
-0,11%
|
3 731
|
6,42%
|
Общий
|
4 924
|
4 840
|
1,73%
|
4 661
|
5,65%
|
Достаточность капитала
|
|
|
|
|
|
Базовый Н1.1, мин. 4,5%
|
11,24%
|
11,50%
|
-0,26 п.п.
|
11,19%
|
0,05 п.п.
|
Основной Н1.2, мин. 6,0%
|
11,68%
|
11,95%
|
-0,27 п.п.
|
11,66%
|
0,02 п.п.
|
Общий Н1.0, мин. 8,0%
|
14,47%
|
14,53%
|
-0,06 п.п.
|
14,54%
|
-0,07 п.п.
|
Активы с учетом риска
|
34 033
|
33 306
|
2,18%
|
32 042
|
6,21%
*оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 8 месяцев 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные).