Экономика

Рассылка псковичам налоговых уведомлений начнется в ближайшее время

Доступ в личный кабинет просят проверить псковичей накануне получения налогового уведомления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

В ближайшие дни в Псковской области начинается рассылка налоговых уведомлений гражданам для уплаты налогов на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Налоговое уведомление могут передать под расписку, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» налоговое уведомление размещается в личном кабинете и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя кабинета уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2021 года.

Псковская налоговая рекомендует заранее проверить доступ к Личному кабинету и актуальность пароля.

Отметим, при первом входе в личный кабинет налогоплательщик может изменить полученный в инспекции первичный пароль на свой собственный, знать который будет только он.

В том случае, если пскович все же забыл пароль, необходимо выполнить следующие действия:

войти в раздел сервиса «Профиль»;

выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты;

указать свой номер телефона, подтвержденную электронную почту;

задать контрольное слово и сохранить изменения.

В последующем для напоминания пароля можно возобновить его, воспользовавшись опцией сервиса «Забыли пароль». Вам предоставят три попытки ввода реквизитов (ИНН, адрес электронной почты, контрольное слово). В случае подтверждения достоверности введенных данных, плательщик получит на адрес электронной почты ссылку для возобновления пароля, которая будет действовать в течение 20 часов.

Кроме того, для всех пользователей доступен существующий способ получения нового пароля - личное посещение налогового органа независимо от места постановки на налоговый учет с документом, удостоверяющим личность.