Экономика

Названа средняя зарплата в сфере общепита в Псковской области

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Салтыков рассказал о средней заработной плате в сфере общественного питания в регионе. Об этом со встречи руководства областного УФНС с налогоплательщиками, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Средняя заработная плата в деятельности ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, по сведениям сайта ФНС в Псковской области, за 2020 год составила 20 860 рублей. Средняя заработная плата деятельности предприятий общественного питания, согласно сведениям органов статистики региона, за январь - июнь 2021 года составила 23 536 рублей, сообщил Алексей Салтыков.

На встрече отмечалось, что при выборочном анализе финансово-хозяйственной деятельности 25-ти налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере общественного питания на территории города Пскова, установлено:

- 4 налогоплательщика (16% от анализируемых) выплачивают заработную плату выше среднего уровня ВЭД (от 24 до 43 тысяч рублей). Численность работников позволяет налогоплательщикам оказывать услуги в сфере общепита;

- 6 налогоплательщиков (24%) выплачивают заработную плату, приближенную к уровню ВЭД (от 17 до 22 тысяч рублей)

- 10 налогоплательщиков (40%) выплачивают заработную плату выше МРОТ, но ниже уровня ВЭД (от 13 до 16 тыс. руб.);

- 5 налогоплательщиков (20%) выплачивают заработную плату ниже МРОТ.

«Призываю пересмотреть уровень заработной платы, которая выплачивается вашим работникам», - обратился Алексей Салтыков к владельцам заведений общепита.

Он подчеркнул, что в рамках реализации отраслевого проекта «Общественное питание» налоговые органы Псковской области проводят работу, направленную на вывод из «тени» доходов работающих граждан, а также на снижение неформальной занятости в указанной сфере деятельности.

«Данная работа нацелена, прежде всего, на выявление "недобросовестных" налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов путем применения схемы выплаты "теневой" заработной платы либо не оформляют трудовые отношения с работниками», - сказал Алексей Салтыков.