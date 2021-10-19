Экономика

Псковская область сохраняет второй результат по производству зерна в СЗФО

По производству зерна и рапса Псковская область сохраняет второй результат на Северо-Западе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Псковской области завершили уборку зерновых и масличных культур. Сельхозтоваропроизводители региона намолотили зерна в бункерном весе свыше 150 тысяч тонн при урожайности более 32 ц/га, рапса — более 26 тысяч тонн при урожайности около 20 ц/га.

В тройке лучших хозяйств области по производству зерновых и масличных культур в 2021 году оказались ООО «Тригорское» (Пушкиногорский район), ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковский район) и ООО «Идаванг» (Островский район).