Экономика

Председатель Псковского облсовпрофа о повышении зарплат бюджетникам

Сегодня в России нередко заводят разговор о необходимости пересмотра порядка оплаты труда, в частности, это касается бюджетных организаций. К изменениям не раз призывал и председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. О сути своего предложения, а также о возможности профсоюзных организаций способствовать принятию подобных решений он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в беседе с ведущей Диной Дабришюте.

Дина Дабришюте: Игорь Олегович, в одном из разговоров с вами мы обсуждали оплату труда в Псковской области, вы, в частности, выступали за то, что оплата труда для бюджетников должна быть пересмотрена. Идете как-то в этом направлении? Может быть, с руководителем это обсуждали, направляли какие-то инициативы?

Игорь Иванов: Обсуждали, и я докладывал свою позицию, я ее не скрываю, я ее озвучивал и на региональных эфирах, и на вашей радиостанции. Я считаю, что было бы правильно заработную плату работника бюджетной сферы рассчитывать не из средней зарплаты по региону, а из средней по стране. Я готов об этом говорить и настаиваю, что так и должно быть.

Дина Дабришюте: Что Псковской области, помимо выгоды для самих работников бюджетных сфер, даст такое нововведение?

Игорь Иванов: Тогда и отток кадров в регионе прекратится, и заработная плата в нашем, не совсем богатом, регионе поднимется. Понятно, что в расчете могут быть какие-то персональные дополнительные коэффициенты, надбавки, особенно, если мы берем северные территории, но какой-то усредненный подход по Российской Федерации в этом вопросе должен быть, а то у нас получается, что какой-то регион хороший, а какой-то регион не очень. Но мы же не виноваты, что у нас здесь нет ни газа, ни нефти, что у нас не сходятся дорожные пути таким образом, чтобы все предприниматели бежали к нам, да и наша любимая экономическая зона «Моглино», наверное, пока не в таком объеме работает, как нам всем хотелось бы.

Да, мы не такой промышленный регион. Зато у нас история, зато Россия начинается здесь. Хотя бы только за то, что у нас в культурной, духовной части регион особенный, наверное, можно соответствующим образом подходить к оплате труда. Надо, чтобы регион был не вымирающий, чтобы сюда ездили не только туристы, чтобы здесь хотелось жить, рожать детей, развиваться, чтобы у нас города и поселки не превращались в декорации из каких-то страшных фильмов.

Дина Дабришюте: Вы здраво рассуждаете, приводите убедительные аргументы в пользу своей точки зрения, но дальше что? Как профсоюзы могут на федеральном уровне на что-то влиять? Как это взаимодействие налажено? Сколько может пройти времени после того, как вы озвучили такую очевидную для жителей региона идею, до ее серьезного обсуждения на федеральном уровне?

Игорь Иванов: Бывает по-разному. Зависит от противостояния, которое образуется в том или ином вопросе. Это противостояние в правительстве Российской Федерации, в финансово-экономическом блоке, в фондах, Госдуме и так далее. Когда противостояния особо нет, например, когда началась пандемия, - надо было оперативно решать вопросы, в частности, с дистанционной занятостью населения, пересматривать нормы Трудового кодекса - тогда профсоюзы и Российская трехсторонняя комиссия все сделали, и сейчас мы живем по-другому. В следующем году у нас вступают в силу новые нормы трудового кодекса.

Другой вопрос - повышение пенсионного возраста. Вы помните, что тогда все ходили на митинги, выходили с пикетами. Это другое противостояние. Да, мы не смогли там совсем переломить ситуацию, сделать так, чтобы отменили изменения, но удалось существенно снизить удар. В частности, были подвижки и по пенсионному возрасту женщин, и жителей Севера, и так далее.

Дина Дабришюте: Каким образом профсоюзы могут влиять на принятие подобных решений в стране?

Игорь Иванов: Примерно один раз в квартал проходит встреча лидера Федерации независимых профсоюзов России с президентом, заместители лидера ФНПР представлены в различных управлениях, в частности, в Пенсионном фонде, в Фонде социального страхования, у нас серьезное представительство в Российской трехсторонней комиссии. А сегодня ни один законопроект социальной направленности не проходит без рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии, поэтому без нас процесс не происходит. Мы представлены в законодательных органах, по итогам сентябрьских выборов получили своих представителей в Госдуме, теперь будет создана межфракционная группа «Солидарность». Я уже не говорю о наших представителях в законодательных органах субъектов и органах местного самоуправления. Поэтому профсоюзы стараются контролировать ситуацию, влиять на нее, где-то управлять ею.

Дина Дабришюте: Профсоюз представлен во многих объединениях, осуществляющих политическую деятельность. Какое положение организация занимает относительно политики?

Игорь Иванов: Позиция профсоюза - находиться вне политики, но в широком смысле профсоюзы во многом и делают эту политику, потому что за нами человеческий ресурс, мы представлены практически во всех политических силах, во всех движениях, партиях где-то являемся учредителями. Мы объединяем огромную массу трудящихся по всей России, это порядка 20 млн человек. Я думаю, что ни одна политическая сила не объединяет такое количество людей добровольно, людей, которые добровольно 1% со своей заработной платы тратят на перечисление профсоюзных членских взносов.