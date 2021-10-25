Экономика

Официального трудоустройства работников кафе добились псковские налоговики

Сотрудники МИФНС России № 5 по Псковской области провели контрольные мероприятия в отношении нескольких предприятий общественного питания, которые ведут свою деятельность в Печорах и Старом Изборске, и выявили нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед налоговиками Псковской области, - вывод заработной платы из тени и легализация неформальной занятости населения. Являясь администратором налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговые органы напрямую заинтересованы в том, чтобы отношения работодатель-работник происходили в рамках правого поля, отметили в ведомстве.

Так, было установлено, что кафе в Старом Изборске осуществляет свою деятельность силами только одного директора. Тогда как для нормального функционирования точки общественного питания необходимо минимум 4-5 человек. Такая же ситуация была и в кафе в Печорах.

В связи с тем, что владельцы данных точек общественного питания отказались отражать в налоговой отчетности наемных работников и уплачивать за них налоги с заработной платы (НДФЛ, страховые взносы), материалы проверок были направлены в прокуратуру Печорского района для принятия мер прокурорского реагирования.

В результате дальнейших совместных действий налоговиков и прокурорских работников руководство этих кафе предоставило сведения об официальном трудоустройстве 5 работников.

Отметим, только в ходе проведенной налоговиками Псковской области работы в 2021 году повысили заработную плату и легализовали работников 302 организации региона. Дополнительно в бюджет поступило 116 миллионов рублей, в том числе страховых взносов – 79 миллионов, НДФЛ – 37 миллионов рублей.

УФНС России по Псковской области напоминает, что за подобные правонарушения налогоплательщики могут быть привлечены:

- к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»;

- к налоговой ответственности, предусмотренной статьей 119 НК РФ «Непредставление налоговой декларации», и статьей 122 НК РФ «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)».