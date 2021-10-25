Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Напомним, на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва в середине октября он был избран первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле.

В рамках прямого эфира он расскажет, решением каких вопросов будет заниматься комитет, в состав которого он вошел. Также Александр Козловский прокомментирует работу по формированию федерального бюджета на 2022 - 2024 годы и поделится планами на ближайший период. Речь также пойдет об исполнении поручений, сформированных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам XX съезда партии «Единая Россия».

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.