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Экономика

Рассылка уведомлений для уплаты налогов завершилась в Псковской области

08.11.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

ФНС России завершило рассылку физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за период 2020 года. Оплатить исчисленные имущественные платежи необходимо не позднее 1 декабря 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы по Псковской области. 

При этом налоговые уведомления не направлялись по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

  • наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

  • если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

  • налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». Также налоговое уведомление можно получить и оплатить в МФЦ.

Напомним, физические лица - владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Сообщение должно представляться в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (т. е. за налоговый период 2020 года – не позднее 31 декабря 2021 года).

За непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган сообщения о наличии у объектов недвижимого имущества или транспортных средств, по которым не было получено налоговое уведомление, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (пункт 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ).

Теги: #Псковская область #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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