Экономика

Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35%

Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли на 34,6% в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре этого года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 4,8%, в том числе на продовольственные товары – на 5,2%, на непродовольственные товары – на 5,4%, на услуги – на 3,2%.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали охлажденные и мороженые куры – на 21,1%, говяжья печень – на 20%, бескостная свинина – на 17,2%, икра лососевых рыб – на 16%, мороженая неразделанная рыба – на 15,9%. Из плодоовощной продукции более всего подорожала белокочанная капуста – в 2,2 раза, лимоны – на 47,4%, столовая свекла – на 45,2%, картофель – на 36,8%, репчатый лук – на 28,2%, морковь – на 26,5%, чеснок – на 25,6%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на пшено – на 7,9%, куриные яйца – на 6%, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла – на 3,2%, жевательную резинку – на 2,7%, черный перец (горошек) – на 2,5%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели свежие огурцы – на 38,6%, свежие помидоры – на 26,1%, бананы – на 10,5%, свежая зелень – на 8,7%, яблоки – на 6,1%, свежие грибы – на 5,5%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали строительные материалы – на 20,6%, спички – на 19,8%, велосипеды и мотоциклы – на 15,1%, телерадиотовары – на 14,3%, топливо – на 11,9%, товары для садоводства – на 10,5%, табачные изделия – на 9,9%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 9,5%, постельное белье – на 8,9%, мебель – на 8,4%, медикаменты (кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) – на 8,1%, часы – на 7,8%, легковые автомобили – на 6,4%.

Наибольшее снижение цен отмечено на ковры и ковровые изделия – на 2,3%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на поездку на отдых в Турцию – на 51,6%, полет в салоне экономического класса самолета – на 34,3%, устную консультацию юриста по семейным вопросам – на 14,9%, проживание в гостинице 4* – на 14,5%, годовой полис КАСКО – на 13,2%, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 12,6%, проживание в гостинице 2* – на 11,9%, проживание в студенческом общежитии – на 11%, билет в музей и на выставку – на 10,8%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, изготовление коронки – на 9,9%, клинический осмотр животного – на 8,4%, поездку на отдых в ОАЭ, день пребывания в санатории – на 8,2%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 7,4%, проезд в междугородном автобусе – на 7,1%. Из бытовых услуг значительнее других подорожало изготовление гроба – на 27,3%, мойка легкового автомобиля – на 19,7%, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 17,4%, установка пластиковых окон – на 14,4%, ремонт брюк – на 10,6%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на билет в театр – на 16,8%, пользование потребительским кредитом – на 3,5%, проживание в хостеле – на 2,9%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 2,7%.

Цены производителей промышленных товаров увеличились на 14,8%, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 5,4%, тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 3,5%.