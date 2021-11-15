Экономика

Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц

Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В среднем за октябрь, по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены по Псковской области выросли на 1,6% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 6,5%, с сентябрем 2020-го – на 7,8%). Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 2,3%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,9%. Цены и тарифы на услуги снизились на 0,1%.

Из продовольственных товаров больше всего за месяц выросли цены на овощи – на 23,9%. Помидоры подорожали на 58,1%, огурцы – на 57,5%, картофель – на 23,8%), куриные яйца – на 24,9%, охлажденные и мороженые куры – на 8,3%, черный перец (горошек) – на 7,2%, творог нежирный – на 6,2%, куриные окорочка – на 5,4%, маргарин – на 4,9%, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород – на 4,2%, кулинарные изделия из птицы – на 4,1%, мороженые неразделанные креветки – на 4%, мясные консервы – на 3,9%, подсолнечное масло, вареная колбаса – на 3,6%, пшеничная мука и пшено – на 3,5%. Из фруктов значительнее других выросли в цене апельсины – на 24,8%, груши – на 8,3%, бананы – на 5,2%, виноград – на 5,1%.

При этом на ряд продовольственных товаров цены снизились. Больше всего подешевели лимоны – на 13%, яблоки – на 12,4%, мягкие конфеты в шоколадной глазури – на 10,4%, морковь – на 9%, сухие супы в пакетах – на 5,8%, натуральный кофе в зернах и молотый – на 5,7%, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) – на 5,6%, икра лососевых рыб – на 4,9%, шоколад – на 4,6%, черный байховый чай – на 4,2%, мороженые кальмары – на 4%, столовая свекла, соленое филе сельди, мороженая неразделанная рыба – на 3,5%, овощные консервы для детского питания – на 3,4%, капуста – на 3%, колбаса сырокопченая – на 2,9%, печенье – на 2,7%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты наибольший рост цен наблюдался на индапамид – на 5,4%, амброксол – на 4,8%, ксилометазолин – на 3,5%, лоперамид – на 3,4%, нитроглицерин – на 3,3%, эналаприл – на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на лоратадин – на 3,4%, отечественный аспирин – на 1,7%, бисопролол – на 1,6%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на настойку пустырника – на 5%, корвалол – на 3,4%, таурин – 2,9%, левомеколь – на 2,7%, поливитамины без минералов отечественные – на 2,6%. Больше всего подешевел йод – на 1,9%.

Из товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на туалетную бумагу – на 5,7%, спички – на 3,6%, хозяйственное мыло – на 3,1%, бумажные столовые салфетки – на 2,6%, сухие корма для животных – на 1,7%, зубные щетки, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 1,3%, детские подгузники – на 0,8%, зубную пасту – на 0,5%. Снижение цен наблюдалось на порошок стиральный – на 3,7%, санитарно-гигиеническую маску – на 2,2%, влажные салфетки – на 2%, женские гигиенические прокладки – на 1,8%, туалетное мыло – на 1,5%.

Среди других непродовольственных товаров заметно подорожали подержанные импортные легковые автомобили – на 21%, шины для легкового автомобиля – на 8%, электроутюг – на 5,7%, домашняя обувь с текстильным верхом – на 4,5%, свежесрезанные цветы – на 4,4%, электропылесос – на 4,1%, зонт – на 4%, перчатки из натуральной кожи – на 3,8%.

Более всего подешевели плиты ДСП – на 8,2%, металлочерепица, носки, женские гольфы – на 5,5%, швейная машина – на 3,6%, спортивный костюм для взрослых – на 3,2%, рубероид, стационарный телефонный аппарат – на 2,3%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на проезд в междугородном автобусе – на 5,4%, билет в кинотеатр – на 4,5%, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 2,3%, проживание в трехзвездочной гостинице - на 2,2%, пользование потребительским кредитом – на 1,2%. Из бытовых услуг выросли цены на установку натяжного потолка – на 4,7%, установку пластиковых окон – на 3,3 %, печать цветных фотографий – на 2,6%.

Наибольшее снижение цен отмечено на поездку на отдых в ОАЭ – на 25,1%, поездку на отдых в Турцию – на 16,9%, полет в салоне экономического класса самолета – на 13,0%, услуги железнодорожного транспорта – на 1,7%.