Экономика

«Новые люди» предлагают ввести налоговые льготы на электромобили

Депутат регионального парламента Андрей Маковский выступил с законодательной инициативой, закрепляющей нулевую налоговую ставку по транспортному налогу для электроавтомобилей, зарегистрированных на территории Псковской области. Пост на эту тему появился на личной странице депутата в соцсети «Вконтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Маковский

Инициатива была предложена 22 ноября во время круглого стола на тему «Электромобилям в Пскове быть!» в офисе партии «Новые люди». В настоящее время законопроект направлен для рассмотрения в Псковское областное Собрание депутатов, сообщил Андрей Маковский.

«Много лет законодатели только и вводят налоги. На мой взгляд, пора вводить льготы! Эта законодательная инициатива - наш первый шаг в борьбе за государство с человеческим лицом!» - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что законопроект прошел публичное обсуждение с привлечением общественных деятелей, экспертов и сторонников партии. «Проект поддержали», - отметил Андрей Маковский.

По словам депутата, на данный момент в 13 субъектах РФ власти уже отменили транспортный налог на электротранспорт. «Это доказывает, что данная льгота реальна и необходима!» - добавил он.

«Псковская область – это приграничный регион. Электротранспорт важно развивать, так как это отдельное, перспективное направление для доступности туризма в регионе. Да, сейчас проблемами являются отсутствие достаточного количества зарядных станций и низкий спрос на электромобили среди населения. Но введение этого законопроекта докажет автовладельцам, что регион заинтересован в использовании электроавтомобилей и не оставит их без электротранспортной инфраструктуры», - заявил Андрей Маковский.

Депутат считает, что для развития туризма нужно популяризовать электротранспорт в Псковской области, так как многие в западных странах путешествуют на подобном виде транспорта. «Начать мы должны с налоговых льгот и с инфраструктуры», - заключил он.