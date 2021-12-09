Андрей Михеев: Работа по нацпроектам показала свою эффективность

На сегодняшний день система работы по национальным проектам сформировалась и показала свою эффективность. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Также он заметил, что национальные проекты могут меняться в зависимости от существующей экономической ситуации в стране и потребностей общества. «Проект может докручиваться и меняться. Например, в прошлом году регионы начали применять эту меру с самозанятыми, их количество стало быстро расти, а в этом году уже появился отдельный нацпроект, направленный на работу с самозанятыми. Такая ориентированная работа, на мой взгляд, позволяет эффективно достигать целей», - заключил Андрей Михеев.