Экономика

Андрей Михеев: Работа по нацпроектам показала свою эффективность

На сегодняшний день система работы по национальным проектам сформировалась и показала свою эффективность. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Хорошо то, что национальные проекты позволяют аккумулировать в себе отдельные направления по ключевой цели. Если у государства стоит задача увеличить количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, то соответствующий нацпроект сформирован таким образом, чтобы каждое его мероприятие влияло на достижение этой цели», - отметил председатель профильного комитета.

Также он заметил, что национальные проекты могут меняться в зависимости от существующей экономической ситуации в стране и потребностей общества. «Проект может докручиваться и меняться. Например, в прошлом году регионы начали применять эту меру с самозанятыми, их количество стало быстро расти, а в этом году уже появился отдельный нацпроект, направленный на работу с самозанятыми. Такая ориентированная работа, на мой взгляд, позволяет эффективно достигать целей», - заключил Андрей Михеев.