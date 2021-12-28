Экономика

Налоговая предлагает псковичам получить вычет за занятия спортом

Налогоплательщики с 1 января 2022 года могут получать социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Согласно поправкам в статье 219 НК РФ, утвержденным Федеральным законом от 5 апреля 2021 года №88-ФЗ, вычет предоставляется в сумме расходов, фактически уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года, пояснили в ведомстве.

Право получения вычета предоставляется самому гражданину, а также его детям (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет. При этом данный налоговый вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующий перечень (распоряжение правительства от 6 сентября 2021 года №2466-р).

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя. В УФНС отметили, что у работодателя получить вычет можно быстрее – в течение 2022 года.

Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы - копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Помимо названных документов налогоплательщику также нужно представить:

банковские реквизиты для перечисления денег;

свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

В том случае, если вычет оформляется в налоговом органе, указанные документы направляются после 1 января 2023 года.