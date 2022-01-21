Экономика

Представить расчет по страховым взносам до конца месяца призвали псковичей

Срок для представления в налоговый орган расчета по страховым взносам за 12 месяцев 2021 года истекает 31 января. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Федеральной налоговой службы России по региону.

Расчеты по страховым взносам обязаны представить:

организации;

индивидуальные предприниматели;

главы крестьянских (фермерских) хозяйств;

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается работодателями — плательщиками страховых взносов, отдельно:

на обязательное пенсионное страхование;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

на обязательное медицинское страхование.

Организациям, у которых нет работников или нет начислений работникам, необходимо представлять расчет с «нулевыми» показателями. Отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, работников, а также отсутствие выплат, производимых работникам, не освобождает организации от исполнения обязанности по представлению расчетов, подчеркнули в ведомстве.

В налоговой добавили, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств должны в любом случае представить расчет с заполненным разделом №2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств». «На них лежит обязанность уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства», - пояснили в ведомстве.

За непредставление в установленный срок расчетов по страховым взносам и нарушением вследствие этого прав работников статьей 119 НК РФ установлена налоговая и административная ответственность, напомнили в УФНС по региону.

Также могут быть приостановлены операции по счетам в банках в случае непредставления расчета по страховым взносам в течение 20 дней после наступления срока представления (пункт 3.2 статьи 76 НК РФ).