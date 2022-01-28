Экономика

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по продвижению мер поддержки бизнеса в рамках нацпроекта

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по продвижению мер поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса на приобретение программного обеспечения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Фото: инстаграм Михаила Ведерникова

По итогам прошлого года в рамках поддержки цифровизации представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели 904 лицензии на облачное программное обеспечение (ПО).

«Этот механизм поддержки предполагает возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения и реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Представители МСП могут приобрести отечественное ПО со скидкой в 50%. Перечень программ указан на сайте Российского фонда развития информационных технологий», - отметил глава региона и поблагодарил за проделанную работу комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, управление информационной политики региона, центр «Мой бизнес» и управление цифрового развития и связи.