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Экономика

СберПрайм+ признали самой выгодной экосистемной подпиской в России

01.02.2022 12:32|ПсковКомментариев: 0

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

По подсчетам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идет о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.

СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности, по данным клиентского опроса. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов по СберКарте.

Причем, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворенности клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку, отметили в пресс-службе банка.

Наибольший вес при составлении интегрального рейтинга по результатам клиентского опроса имели такие показатели, как повышенные бонусы, бесплатная дебетовая карта, повышенный процент на остаток, видеостриминговые сервисы, скидки, бонусы в супермаркетах, мобильная связь и интернет, музыкальные сервисы, бесплатная доставка товаров, бонусы за такси, максимальное количество бонусов, безлимитные переводы, скидки на кредитные продукты, бонусы на доставку еды.

«Благодаря сочетанию самых востребованных lifestyle-сервисов и широкого перечня финансовых услуг подписка СберПрайм+ является уникальным продуктом как в России, так и в мировой практике», - добавили в пресс-службе банка.

«Наши подписки СберПрайм и СберПрайм+ трансформировали рынок подписок в стране и преобразили клиентский опыт миллионов людей. Одними из первых в стране мы стерли границу между финансовыми и нефинансовыми сервисами, выстроив нашу экосистему вокруг человека и его ключевых, наиболее частотных и значимых потребностей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ — не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в неё сервисов, по их качеству — является лидером российского рынка. Эта подписка даёт нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время. Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой — подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку СберПрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Подобное комплексное исследование экосистемных подписок проводилось впервые в России. Его целями стали определение тенденций и текущего состояния рынка подписок, выделение механизмов развития сервисов и конкуренции между ними, выявление предпочтений и опыта клиентов, оценка объёма рынка и доли основных провайдеров, а также определение лидеров рынка по выгоде для клиента и в рамках интегрального рейтинга. Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ритейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнерств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном продукте).

Российский рынок экосистемных подписок уникален тем, констатируют аналитики Frank RG, что в нем одновременно представлено множество игроков из разных сфер, а подписки имеют схожее наполнение и являются мультисервисными. На мировом же рынке экосистемы обычно развиваются крупными IT-компаниями, предлагающими моносервисные подписки (Китай), или представлены только одним большим игроком с многопрофильными сервисами (Amazon).

Характерно, что в России подписочная модель уже стала стандартом рынка для развития экосистем и повышения лояльности клиентов. В 2022 году Frank RG прогнозирует рост числа пользователей подписок, которых сегодня насчитывается 20 млн, на 30-40%, к 2024 году — до 35 млн, а к 2030-му — до 55 млн человек. Основой конкуренции на растущем рынке в ближайшие годы станет максимальное и разнонаправленное наполнение подписок, охватывающих различные и наиболее частотные жизненные сценарии людей.

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Предложение, собранное из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

  • повышенные бонусы от СберСпасибо (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, до 10% — заказ такси через Ситимобил, 5% — СберМаркет);
  • снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
  • безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
  • выгодный курс обмена валют.

Нефинансовые сервисы:

  • подписка «Оптимум» Okko (90 тысяч фильмов, мультфильмов, образовательных и развлекательных программ. Каталог в качестве 4K, трансляции Чемпионата Испании и Кубка Италии, MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP, WTA и Кубок Европы по баскетболу);
  • вся медиатека СберЗвука (более 70 млн песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов и авторских плейлистов);
  • бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин. + 3 Гб интернета);
  • скидка 7% на 10 заказов в месяц на доставку готовой еды из Delivery Club;
  • скидка до 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);
  • скидка до 10% на заказ поездок через Ситимобил;
  • бесплатная доставка продуктов и специальные цены в СберМаркете;
  • бесплатная доставка заказов в СберМегаМаркете (если общий вес заказа не превышает 20 кг);
  • бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;
  • скидка 20% на онлайн-консультации с врачами в СберЗдоровье;
  • выгода 10% на страховые продукты в СберСтраховании;
  • облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.

Теги: #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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