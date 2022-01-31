СберПрайм+ признали самой выгодной экосистемной подпиской в России

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
По подсчетам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идет о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.
СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности, по данным клиентского опроса. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов по СберКарте.
Причем, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворенности клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку, отметили в пресс-службе банка.
Наибольший вес при составлении интегрального рейтинга по результатам клиентского опроса имели такие показатели, как повышенные бонусы, бесплатная дебетовая карта, повышенный процент на остаток, видеостриминговые сервисы, скидки, бонусы в супермаркетах, мобильная связь и интернет, музыкальные сервисы, бесплатная доставка товаров, бонусы за такси, максимальное количество бонусов, безлимитные переводы, скидки на кредитные продукты, бонусы на доставку еды.
«Благодаря сочетанию самых востребованных lifestyle-сервисов и широкого перечня финансовых услуг подписка СберПрайм+ является уникальным продуктом как в России, так и в мировой практике», - добавили в пресс-службе банка.
Подобное комплексное исследование экосистемных подписок проводилось впервые в России. Его целями стали определение тенденций и текущего состояния рынка подписок, выделение механизмов развития сервисов и конкуренции между ними, выявление предпочтений и опыта клиентов, оценка объёма рынка и доли основных провайдеров, а также определение лидеров рынка по выгоде для клиента и в рамках интегрального рейтинга. Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ритейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнерств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном продукте).
Российский рынок экосистемных подписок уникален тем, констатируют аналитики Frank RG, что в нем одновременно представлено множество игроков из разных сфер, а подписки имеют схожее наполнение и являются мультисервисными. На мировом же рынке экосистемы обычно развиваются крупными IT-компаниями, предлагающими моносервисные подписки (Китай), или представлены только одним большим игроком с многопрофильными сервисами (Amazon).
Характерно, что в России подписочная модель уже стала стандартом рынка для развития экосистем и повышения лояльности клиентов. В 2022 году Frank RG прогнозирует рост числа пользователей подписок, которых сегодня насчитывается 20 млн, на 30-40%, к 2024 году — до 35 млн, а к 2030-му — до 55 млн человек. Основой конкуренции на растущем рынке в ближайшие годы станет максимальное и разнонаправленное наполнение подписок, охватывающих различные и наиболее частотные жизненные сценарии людей.
Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Предложение, собранное из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.
СберКарта Прайм и финансовые сервисы:
Нефинансовые сервисы:
Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.