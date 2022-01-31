Экономика

В 2021 году псковичи сэкономили на налогах более 100 млн рублей за счет льгот

Льготы по имущественным налогам в Псковской области в 2021 году предоставили для более чем 271 тысячи налогоплательщиков, их общая сумма составила 110 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по региону.

При этом только четыре тысячи налогоплательщиков самостоятельно заявили налоговые льготы. Остальным гражданам налоговые льготы были предоставлены автоматически, по сведениям, имеющимся в налоговых органах. Самой многочисленной категорией льготников являются пенсионеры и предпенсионеры. Таких оказалось более 215 тысяч.

«Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц в настоящее время установлен для большинства льготных категорий граждан. В их отношении налоговый орган применяет льготы автоматически на основании сведений, централизовано полученных от ПФР, Росреестра и региональных органов соцзащиты», - пояснили в налоговой.

К таким категориям граждан относятся:

пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (предпенсионеры);

инвалиды I и II группы, дети - инвалиды;

лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров;

ветераны боевых действий.

Остальным гражданам, у которых право на налоговую льготу по имущественным налогам возникло в 2021 году впервые, целесообразно обратиться в налоговый орган с заявлением по соответствующей форме не позднее 1 мая 2022 года. Удобнее всего направить вышеуказанную информацию с помощью личного кабинета налогоплательщика, либо воспользовавшись услугами почтовой связи или МФЦ, заметили в ведомстве.

С полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2021 года в конкретном муниципальном образовании Псковской области, можно ознакомиться в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.