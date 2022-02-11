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Экономика

Капуста, виноград и помидоры подорожали в Псковской области

11.02.2022 15:12|ПсковКомментариев: 0

Потребительские цены по Псковской области за январь по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%. Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на плодоовощную продукцию – на 7% (из нее: на белокочанную капусту – на 19,2%, виноград – на 17,5%, помидоры – на 12,6%, столовую свеклу – на 12,2%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен и тарифов на услуги, которые подорожали за месяц на 1,9%. Цены на продовольственные товары поднялись на 1,5%, на непродовольственным товары – на 0,5%.

Также из продовольственных товаров выросли в цене пшеничная мука – на 5,7%, мясокопчености – на 4,3%, горох и фасоль – на 4,2%, мороженые кальмары – на 4,1%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели лимоны – на 7,1%, маргарин – на 3,2%, орехи – на 2,8%, сухофрукты – на 2,5%, бескостная свинина – на 2,1%.

В группе непродовольственных товаров из жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен наблюдался на отечественный аспирин – на 8,8%, амлодипин – на 5,9%, панкреатин и эуфиллин – на 1,7%. Наибольшее снижение цен отмечено на цефтриаксон – на 3,2%, бисопролол – на 1,9%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на флуоцинолона ацетонид – на 3,3%, отечественный анальгин – на 3%, эргоферон – на 2,9%, витамин Д3 – на 2,1%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на корвалол – на 2,3%, левомеколь – на 1%.

Из товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на детские подгузники – на 7,1%, туалетное мыло – на 5%, бумажные столовые салфетки – на 4,3%, влажные салфетки – на 2,6%, зубную щетку – на 1,8%, сухие корма для животных – на 1,2%, туалетную бумагу – на 0,2%.

Снижение цен наблюдалось на дезинфицирующее средство для поверхностей – на 6,8%, стиральный порошок – на 6%, хозяйственное мыло – на 2,4%, зубную пасту – на 1,3%, женские гигиенические прокладки – на 0,5%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали платьевые ткани (искусственный или синтетический шелк) – на 6,3%, металлочерепица – на 5,6%, батарейки типа АА – на 5,1%, крем для лица – на 4,9%, свежесрезанные цветы – на 4,8%, гель для душа – на 4,4%.

Более всего подешевели мужские носки – на 6,6%, носки, женские гольфы – на 4,8%, плиты ДСП – на 4,4%, пена для бритья – на 2,6%.

Среди услуг наиболее заметным рост цен и тарифов оказался на поездку на отдых в Египет – на 41,2%, поездку на отдых в Турцию – на 29,2%, поездку на отдых в ОАЭ – на 19,1%, пользование общественным туалетом – на 15,9%, проживание в гостинице 2* – на 14,3%, проезд в городском автобусе – на 10,1%, проезд в маршрутном такси – на 7,4%, посещение детского ясли-сада – на 6,4%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на мойку легкового автомобиля – на 7,1%, постановку набоек – на 2,7%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на полис ОСАГО – на 15,8%, проживание в гостинице 1* или мотеле – на 4,1%.

Теги: #продукты #Псковстат #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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