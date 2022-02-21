Экономика

В 10 раз увеличилось финансирование реализации нацпроектов в Дедовичском районе

В 10 раз увеличилось финансирование реализации нацпроектов в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Реализацию национальных проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым в режиме видео-конференц-связи во вторник, 22 февраля.

Разговор начался с анализа эпидемиологической обстановки и обсуждения хода прививочной кампании. Геннадий Афанасьев доложил о комплексе реализованных мероприятиях по борьбе с COVID-19, проведенных рейдах по контролю за соблюдением санитарных норм и правил, организации информационной кампании с населением.

«От коронавирусной инфекции привились более 66% взрослого населения, подлежащего вакцинации. Но резервы есть. На некоторых предприятиях вакцинировано только чуть больше 60% коллектива. Сейчас ведем активную работу с руководителями, учредителями», — пояснил Геннадий Афанасьев.

«Вижу, что работаете, но темпы вакцинации нужно наращивать», – ответил губернатор.

Глава региона поставил задачу в постоянном режиме вести мониторинг эффективности принимаемых мер, их корректировать, внедрять новые инструменты. «В случае необходимости мы подключимся. Задача общая, важная. Только коллективный иммунитет позволит нам успешно пройти очередную волну заболеваемости, поможет снять ряд ограничений, от которых страдает бизнес, в том числе и в муниципальных образованиях», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особое внимание участники встречи уделили реализации национальных проектов. Геннадий Афанасьев доложил, что по итогам прошлого года удалось реализовать все запланированные мероприятия. На это направили более 14 миллионов рублей.

Так, в рамках национального проекта «Образование» в Дедовичскую среднюю школу №2 поступило современное учебное оборудование, а также в Дубишенской школе отремонтировали спортивный зал. При поддержке проекта «Культура» оборудовали модельную библиотеку. Кроме того, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили две дворовые территории и отремонтировали тротуар и пешеходные дорожки в центре поселка.

Кроме того, глава района остановился на вопросе ремонта региональных дорог и поблагодарил руководство области за поддержку. В прошлом году привели в нормативное состояние два значимых для жителей участка автодороги (Дубровка – Дедовичи, Порхов – Успенье), а также отремонтировали центральный мост через реку Шелонь.

Михаил Ведерников отметил успешную реализацию проектов, но обратил внимание, что в текущем году Дедовичский район на реализацию национальных проектов получит практически в 10 раз больше средств. Большую их часть направят на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги», что позволит отремонтировать еще один мост через реку Шелонь.

Отдельно на встрече зашла речь о ремонте помещений для размещения экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Геннадий Афанасьев рассказал, что в настоящее время корректируется проектно-сметная документация. Из регионального бюджета выделили 6 миллионов рублей на проведение первого этапа работ.

На завершение ремонта необходимо еще около 9,5 миллионов рублей. Глава региона пообещал, что необходимые средства будут найдены — соответствующее поручение будет дано руководству комитета по финансам. Михаил Ведерников подчеркнул, что выделенное финансирование позволит завершить ремонтные работы до конца года и открыть музейную экспозицию.