Экономика

Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня, 24 февраля, операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Фото: Банк России / cbr.ru

Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

«Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», - подчеркнули в регуляторе.