Многодетные семьи в Псковской области могут автоматически получить налоговые льготы

Многодетным семьям льготы по имущественным налогам предоставляются автоматически. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.
Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (под эту категорию подпадают родители, усыновители, приемные и патронатные родители), на федеральном уровне предусмотрены следующие льготы:
Указанные льготы могут быть предоставлены как одному, так и второму родителю.
Для многодетных семей действует беззаявительный порядок предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Эти льготы предоставляются налоговыми органами самостоятельно, на основании сведений других ведомств, отметили в налоговой службе.
В Псковской области от уплаты транспортного налога освобождается один из многодетных родителей (усыновителей), если среднедушевой доход семьи за налоговый период не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Псковской области, за одно транспортное средство вида: легковой автомобиль, грузовой автомобиль или автобус.
Органы местного самоуправления также вправе устанавливать для данной категории граждан дополнительные льготы по имущественным налогам. Если налоговая льгота не учтена налоговым органом, подать заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие статус многодетной семьи (свидетельства о рождении детей) удобнее всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России (раздел «Жизненные ситуации», вкладка «Подать заявление на льготу»), добавили в учреждении.