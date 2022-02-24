Экономика

Многодетные семьи в Псковской области могут автоматически получить налоговые льготы

Многодетным семьям льготы по имущественным налогам предоставляются автоматически. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.

Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (под эту категорию подпадают родители, усыновители, приемные и патронатные родители), на федеральном уровне предусмотрены следующие льготы:

дополнительное уменьшение налога на имущество на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров площади квартиры (площади части квартиры, комнаты) и 7 квадратных метров площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка (данный вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида);

уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Указанные льготы могут быть предоставлены как одному, так и второму родителю.

Для многодетных семей действует беззаявительный порядок предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Эти льготы предоставляются налоговыми органами самостоятельно, на основании сведений других ведомств, отметили в налоговой службе.

В Псковской области от уплаты транспортного налога освобождается один из многодетных родителей (усыновителей), если среднедушевой доход семьи за налоговый период не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Псковской области, за одно транспортное средство вида: легковой автомобиль, грузовой автомобиль или автобус.

Органы местного самоуправления также вправе устанавливать для данной категории граждан дополнительные льготы по имущественным налогам. Если налоговая льгота не учтена налоговым органом, подать заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие статус многодетной семьи (свидетельства о рождении детей) удобнее всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России (раздел «Жизненные ситуации», вкладка «Подать заявление на льготу»), добавили в учреждении.