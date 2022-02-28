Экономика

Псковские рынки зафиксировали рост выручки в прошлом году

Рынки и ярмарки в Псковской области зафиксировали рост выручки за прошлый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной налоговой службы.

Фото: УФНС России по Псковской области

Все предприниматели Псковской области в соответствии с законодательством зарегистрировали кассовые аппараты после реализации отраслевого проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынках».

Объемы выручки, зафиксированной через кассовые аппараты на территории рынков и ярмарок области, возросли в 15 раз. Так, на старте проекта в феврале 2021 года, выручка на территории рынков Псковской области составляла 20 миллионов рублей. При этом, уже в декабре 2021 года объемы зафиксированной выручки превысили 300 миллионов рублей.

Напомним, применять контрольно-кассовую технику и выдавать кассовый чек, обязаны продавцы, которые торгуют на территории рынка в магазинчиках, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах.

«Требуйте выдачу чека со всеми обязательными реквизитами за каждую покупку. Ведь кассовый чек - это основное доказательство приобретения товара. Помните: именно на его основании можно предъявить претензию продавцу в случае некачественного товара», - напомнили в УФНС.