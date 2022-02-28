Экономика

Мобильный офис налоговой службы будет работать в Усвятах два дня

Работу мобильного офиса организуют налоговики в поселке Усвяты 2 и 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Сотрудники межрайонной ИФНС будут принимать граждан с 10:00 до 12:00 в здании администрации: улица Карла Маркса, 20.

Налогоплательщики смогут получить консультации по налоговому законодательству, проверить задолженность по имущественным налогам и получить платёжный документ на оплату, узнать о налоговых льготах.

Каждый желающий также может заполнить заявление на подключение «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», что позволит в дальнейшем дистанционно получать услуги налоговых органов, добавили в учреждении.