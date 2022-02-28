Экономика

Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий в прямом эфире ПЛН-ТВ 2 марта рассказал о влиянии на российскую экономику западных санкций, введенных на фоне военной специальной операции РФ на территории Украины.

«Экономику будет лихорадить, — отметил он. — Скорее всего (судя по тому, как поступает Центральный банк), у нас будет дальнейшая инфляция. Рубль еще будет падать, с моей точки зрения. <...> Полгода будут тяжелыми. Мне кажется, так. Через полгода ситуация в экономике более-менее стабилизируется. В лучшем случае, через полгода».

По его мнению, все зависит от исхода специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Говоря об отключении ряда российских банков от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — ред.), Игорь Савицкий отметил, что это «не критично ни для бизнеса, ни для обычных людей».

«В бытовой технике сложная позиция, — продолжил он. — Освоить производство бытовой техники в России или в какой-нибудь другой стране сложновато. Но есть Китай со своими комплектующими. Думаю, тут ситуацию развяжем».

Промышленник подчеркнул, что самое главное — сельское хозяйство. «Если, действительно, мы не сильно зависим от семенного фонда Западной Европы, у нас все окей», — сказал Игорь Савицкий.

Несмотря на санкции, работы станет больше, считает он. «Мы очень много перестанем получать с Запада, и работу мы получим», — добавил промышленник.